Utanç anlarıyla baş edin!

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Kendinizi toplum icçnde küçük düşmüş hissettiğiniz anlar aslında hiç de sandığınız kadar aleyhinize gelişen anlar deği! Araştırmalara göre komik ya da kötü durumuna herkesten önce kendi gülenler sempatik bulunuyor!

Derleyen: Begüm Güleray



Kaygılarınızı bir kenara bırakın...

Acaba yanlış bir şey mi söyledim? Kıyafetim kötü mü görünüyor? Benim itici olduğumu düşünüyorlar mı? İşte sizin içinizi kemiren iç sesiniz. Artık ona “Sus!” demenin vakti geldi.



Unutmayın, hata yapmak insana özgüdür

Utandırıcı bir şey yaptığınızda hissettiğiniz o bıçak saplanması sizi telaşla bu hatayı gizleme yoluna götürebilir. Din adamları yaptıkları kaçamakların yakalandığı

videoları inkar ederlerken, aileler madde bağımlısı çocuklarını hala masum melek gibi görmekte diretirler. Biz de en zayıf hissettiğimiz anlarda bile görünüşümüzle, bilgi ve davranışlarımızla her zaman sağlam görünüşe bürünürüz. Bir arkadaşımız değiştirdiği saç renginden pişmanlığını anlatırken, kendi haline gülmesi bizim ona sempati

duymamızı sağlar. Yani aslında itiraf ettiğimiz zayıflıklarımızla sempati toplarız. Bu, kusurumuzu açığa vurmanın bir mucizesi. Yaşadığımız şanssızlıklar, hatalar ve zorluklar hakkında dürüst davranmamız, kesinlikle diğer insanların bizi affetmesini sağlar. Dahası bir anda bizi olduğumuzdan daha sempatik bulmasını da…



Kimsenin size utandırmasına izin vermeyin

Biz nasıl davranırsak insanların da bize yaklaşımları öyle gelişiyor. Eğer utanırsak, onlar da bunu hissediyor. Üzüldüğümüzde onlar da üzülüyor, neye güven duyuyorsak onlar da destekliyor... Kendi hayatınıza dikkatle bakarsanız bunun böyle olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz. Bu durumun farkına varın ve hayatınızda avantajlarını kullanın. Eğer bir işe veya bir olaya yürekten inanıyorsanız, sizi utandırmaya çalışan insanlar kendilerini dışarıda bulacaklar. Bu nedenle artık “başkaları ne der” diye düşünüp yapmaktan vazgeçtiğiniz her şeyi yeniden gündeminize alın. Ve onlara bir ders verin!



Hazırlıklı olun!

Biri karşınıza çıkıp da rüküş olduğunuzu bile söylese buna hazırlıklı olun. Söz gelimi biri size katıldığınız bir davette giydiğiniz bir kıyafet için kötü bir yorumda bulunduğunda, bu parolayı hatırlayarak utancınızı yarıya indirin. Hatta bu durumu utanıp, hafızanızın derinliklerinde gizlemek yerine hemen bir iki arkadaşınıza anlatıp halinize gülün. Göreceksiniz çoğu o elbisenin aslında size ne kadar çok yakıştığını ve aslında gülünç duruma düşen kişinin yorumu yapan kişi olduğunu söyleyecek. Siz de o kıyafetinizden gurur duymaya başlayacaksınız. Kötü hatıra ise uçup gidecek. Elbise ise favori kıyafetiniz olacak!