Çocuğunuzla birlikte kaç saat geçirdiğinizden çok onunla neler paylaştığınız önemli...

Medical Park Göztepe Hastanesi Klinik Psikoloğu Yekta Korkmaz, “Çocuğunuzla birlikte bir AVM’de yemek yemenin veya sadece oyuncak dükkanlarını gezmenin anlamlı bir yanı yoktur. Bunun yerine birlikte bisiklet sürmeyi, balık tutmayı, futbol oynamayı ve onun kurduğu oyunlara eşlik etmeyi tercih edin. Böylece hem keyifli zaman geçirecek hem de çocukla aranızdaki duygusal bağı kuvvetlendirmiş olacaksınız” diyor

Dünyanın en güzel duygusu bir evlat sahibi olmaktır. Hele de o ilk kavuşma, ilk bakışma, ilk kokuyu hissetme anı paha biçilemez bir değerdedir. Genellikle hep annelerin yaşadıkları zorlukları, psikolojik gelgitlerini konuşuruz ve çözümler yaratmaya çalışırız. Peki ya babalar? Doğumdan sonra herkes bebek ve anne ile ilgilenir. Baba bu süreçte hem sorumluluğunun iki katına çıktığını yavaş yavaş hissederken hem de önce yataktan, sonra muhabbetlerden, en sonunda da evdeki sosyal alanlardan dışlanmış gibi düşünmeye başlar. Peki bu dışlanma durumunu yaşamamak için babalar neler yapmalı?

Çocuğun hem bilişsel ve sosyal hem de duygusal gelişiminde babanın rolü oldukça önemli. Baba ile çocuk arasındaki ilişkinin zaman içinde gelişen ve zenginleşen bir deneyim olduğuna dikkat çeken Medical Park Göztepe Hastanesi Klinik Psikoloğu Yekta Korkmaz, "Çocuğunuz büyüdüğünde bir sabah onunla babası olarak iletişim kurmaya karar verirseniz, biraz geç kalmış olabilirsiniz. Onunla birlikte bir AVM’de yemek yemek ya da bir oyuncak dükkanında gezmek yerine onunla bisiklet sürmeyi, balık tutmayı, futbol oynamayı ve onun kurduğu oyunlara eşlik etmeyi tercih edin. Böylece hem keyifli zaman geçirecek hem de çocukla aranızdaki duygusal bağı kuvvetlendirmiş olacaksınız” diyor ve iyi baba olmanın yollarını şöyle anlatıyor;

BEBEK BABANIN VARLIĞINI SONRA HİSSEDİYOR

Dünyaya gelişinin ilk zamanlarında anneyle bir bütün halinde olan bebek, babanın direkt varlığını hissedemeyebiliyor. Ancak baba, hem anne hem de bebek üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Babanın desteğini alabilen, baba tarafından sakin ve dingin tutulabilen anne, bebeğine ve bebeğinin dünyaya gelişiyle kendi yaşamında oluşan değişimlere karşı daha toleranslı olabiliyor.

SORUMLULUK DUYGUSU GELİŞİYOR, KORKULARI ARTIRIYOR

Araştırmalar baba olmanın, erkeğin yaşamındaki kişisel değeri azaltmadığını aksine artırdığını, erkeğin duruşuna yeni anlamlar eklediğini ve sorumluluk duygusunu geliştirdiğini göstermektedir. Baba olmak erkeklerin hayatını daha anlamlı kılarken; kuşkusuz korkularını da arttırmaktadır. Çocuk sahibi olma düşüncesi olan birçok anne babanın aklındaki en önemli soru işareti, ‘Acaba iyi bir anne olabilir miyim?’ veya ‘ Acaba iyi bir baba olabilir miyim?’ olur. Bu soruya tatmin edici bir cevap bulmak oldukça zordur. Üstelik düşündükçe hep en olumsuz örnekler zihinde canlanır ve korkular artar.

İYİ BABA OLMAK NE DEMEK?

‘Baba’ kelimesi herkeste farklı anlam taşır. İnsanların çoğu yaşantılarına ve kendi anne-baba tutumlarına göre bu kelimeye anlam yüklemektedir. Olumsuz anıları olan kişiler baba kelimesini kendi babasından daha farklı tanımlarken, olumlu anıları olanlar da babaları gibi bir baba olma arzusu taşırlar. Onları kendilerine rol model alırlar.

ÇOCUK GELİŞİMİNDE BABANIN ROLÜ

Uzun yıllar önce yapılan araştırmalar anne-çocuk arasındaki ilişkiyi incelemiş, çocuğun gelişimde annenin rolünü ve önemini vurgulamış, çoğu zaman babaların yardımcı oyuncu olduğunu öne sürmüştür. Fakat bu görüş zamanla farklılaşmıştır. Çocuğun hem bilişsel, hem sosyal hem de duygusal gelişiminde babanın rolü oldukça önemlidir. Ebeveyn ile çocuk arasındaki ilişki zaman içinde gelişen, zenginleşen bir deneyimdir. Çocuğunuz büyüdüğünde bir sabah onunla babası olarak iletişim kurmaya karar verdiğinizde biraz geç kalmış olabilirsiniz. Baba olmak da anne olmak gibi bebeğin doğumu ile hatta hamilelik dönemi ile başlar.

İYİ BİR BABA OLMAK İÇİN:

• Çocuğunuza kaliteli zaman ayırın

Çocukla ne kadar saat beraber geçirdiğinizden çok neler paylaştığınız önem taşır. Çocuğunuzla zaman geçirirken hem sizin hem de onun keyif alabileceği aktiviteleri tercih edin. Birlikte bir AVM’de yemek yemenin veya sadece oyuncak dükkanlarını gezmenin keyifli bir yanı yoktur. Bunun yerine birlikte bisiklet sürmeyi, balık tutmayı, futbol oynamayı, onun kurduğu oyunlara eşlik etmeyi tercih edin. Böylece hem keyifli zaman geçireceksiniz hem de çocukla aranızdaki duygusal bağı kuvvetlendirmiş olacaksınız.

• Onu yargılamadan, eleştirmeden önce dinleyin

Çocuklar büyüdükçe görüşlerini sizlerle paylaşacaklar, farklı fikirler sunacaklar ve hayatlarına dair anları sizlerle paylaşacaklar. Bu durumda onları dinlemek ve anlamaya çalışmak, doğrudan eleştiri yapmamak, yargılamadan yaklaşmak çok önemlidir. Birlikte konuşabilmek, tartışabilmek, ortak noktada buluşabilmek önemlidir. Bu çocukların ebeveynleri ile paylaşımını arttırır ve onların yanlış tercihler yapmasını da engeller.

• Sevginizi hissettirin

Bir çocuğa sevmeyi ve sevilmeyi aşılayan kuşkusuz anne ve babalarıdır. Sevgiyle büyüyen, güvende hisseden çocuğun öz güveni yüksek, diğer insanlarla iletişimi güçlü olur. Bunun için:

• Yanında olduğunuzu hissettirin

• Başarılarını takdir edin

• Başkalarıyla kıyaslamayın

• Çocuklarınıza vicdanlı olmayı, ayırım yapmamayı ve sevmeyi öğretin.

ŞİDDETİN HAKİM OLDUĞU DÜNYADA SEVGİYİ AŞILAMAK…

Son yıllarda sürekli şiddetin, öfkenin hakim olduğu bir dünya ile tanıştık. İnsanların birbirini küçük gördüğü, kırdığı, acımasızca yaklaştığı, fiziksel ve psikolojik şiddettin hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruz.

İyi baba olmak için yapılacak en güzel şey iyiliği, sevgiyi, hoşgörüyü, paylaşmayı bilen çocuklar yetiştirmektir. Bu duygularla büyüyen çocuklar hayattan daha zevk alarak yaşarlar.

Unutmayın, siz çocuğun hayatındaki en önemli rol modelsiniz. Çocuğunuza nasıl yaklaşırsanız o diğer insanlara öyle yaklaşır. Çocukluk dönemindeki yaşantılar, öğrenilenler onun bütün geleceğini etkiler.