Hep daha fazlasını istiyorsanız bu virüsten kurtulmalısınız!
Bir ayakkabı… Vitrinde
öylece duruyor. Sanki
‘al beni’ diye yalvarıyor.
İhtiyacınız gerçekten
yok ama dayanamadınız,
aldınız. Şimdi aklınız kırmızı tabanlı
bir diğerinde… Alışveriş merkezinden
çıktınız. Arabaya bineceksiniz. Arabanız
henüz 5 bin kilometrede ama siz
yanınızdan geçen, o güzel, havalı sarışının
sürdüğü cipe takıldınız. Daha büyük,
daha lüks bir arabanın hayallerini
kurmaya başladınız bile… Evde sevgiliniz
bekliyor. Ama asansörden çıkarken
bakıştığınız çocuk ne kadar da tatlıydı
öyle. Acabaaa? Ve eve vardınız. Bu ev
biraz küçük mü ne? Yeni yapılan bir
sitede, Gamze’ninki gibi dubleks bir daire
harika olurdu…
Bir dakika! Nereye doğru
yol alıyorsunuz böyle? ‘Hep
daha fazlasını iste’ diyen
reklam sloganının peşinden mi
gidiyorsunuz yoksa? Öyleyse biraz
durun ve yakalandığınız virüsten
kurtulmak için kolları sıvayın.
İyi de neden?
Günümüzde kim gerçek anlamda
‘mutluyum’ diyebiliyor? Hayatını tamam
hissediyor? Tersine, elimizdekilerle
yetinmeyip, hep bir şeyler eksik diyerek
dolanıyoruz ortalıkta. Mutluluk, bu
eksiklikler tamamlandığında gelecekmiş
gibi hissediyoruz. Çevrenize bir bakın
şimdi. Hatta çevrenizi bırakın, kendinize
bir bakın. Ne oldu, nasıl oldu da sahip
olduğunuz şeyler az gelmeye başladı?
Uzmanlara göre, aslına bakarsanız hiçbir
şey bir anda olmadı. Yavaş yavaş, küçük
değişimlerle şu anda bulunduğumuz
noktaya geldik. Bu konuda rol oynayan
en önemli faktörler ise, ailelerin yetiştirme
tarzı, toplumun zaman içinde gelişim
açısından izlediği rol, beklentiler,
medyanın ve teknolojinin etkisi olarak
sıralanıyor. Tabii, günümüzde olanakların
artmış olduğunu ve çeşit bolluğunu da
göz ardı etmemek gerek. Bir ayakkabının
sadece siyahı ve kahverengisi yok eskiden
olduğu gibi. En az beş ayrı renk, onlarca
da model seçeneği söz konusu. Hal
böyle olunca, her seçeneğin muhakkak
bir iyisi bulunuyor. Bu durum da, bize
hep isteyecek bir şey yaratıyor. Uzman
Psikolog Aylin Sezer; “Önceleri, başarı,
birliktelik, bağlılık, saygı, sevgi gibi değerler
bizim yaşamımıza anlam katarken,
tüketim toplumlarının gelişmesiyle, anlamı
maddiyatta aramaya başladık. Her şeyin
parayla değerlendirilmeye başlanması, toplumdaki insanların da, değerleri para
cinsinden algılamaya başlamasına
sebep oldu. Para ve dolayısıyla sahip
olunan maddi objeler, manevi bir huzur
ve mutluluk getirmediği için de, bunların
ne kadar çoğuna sahip olsak da, arzu
ettiğimiz, ihtiyaç duyduğumuz mutluluğa
ve huzura ulaşamıyoruz” diyor.
Oliver James’in ‘Affluenza: How to Be
Successful and Stay Sane’ adlı kitabı
da Psk. Sezer’in söyledikleriyle paralellik
gösteriyor. Kitap, özellikle kapitalist
sistemin parayı bir mutsuzluk ve
tatminsizlik unsuruna dönüştürdüğünü,
bu nedenle mutluluğun materyal
şeylerle ölçüldüğünü söyleyerek bir
sistem eleştirisine döndürüyor durumu:
Kapitalizm zihin sağlığı açısından
kötüdür! Ve bu sözü edilen ‘bencil
kapitalizm’, ciddi ciddi bir virüs
gibi yayılıyor.
İnsanlar kendilerini ve
başkalarını ne kadar para kazandıklarıyla
ölçüyor. Toplumda eşitsizlik arttıkça,
mutsuzluk da artıyor. Her sınıf, mutlu
olmanın yolunun, bir üst sınıfa geçmek
olduğunu düşünüyor ve bunun için de
daha fazla paraya, mal varlığına, üne
ve sosyal statüye ihtiyaç duyuyor.