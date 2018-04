Yeter mi? Asla!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Hep daha fazlasını istiyorsanız bu virüsten kurtulmalısınız!

Bir ayakkabı… Vitrinde öylece duruyor. Sanki ‘al beni’ diye yalvarıyor. İhtiyacınız gerçekten yok ama dayanamadınız, aldınız. Şimdi aklınız kırmızı tabanlı bir diğerinde… Alışveriş merkezinden çıktınız. Arabaya bineceksiniz. Arabanız henüz 5 bin kilometrede ama siz yanınızdan geçen, o güzel, havalı sarışının sürdüğü cipe takıldınız. Daha büyük, daha lüks bir arabanın hayallerini kurmaya başladınız bile… Evde sevgiliniz bekliyor. Ama asansörden çıkarken bakıştığınız çocuk ne kadar da tatlıydı öyle. Acabaaa? Ve eve vardınız. Bu ev biraz küçük mü ne? Yeni yapılan bir sitede, Gamze’ninki gibi dubleks bir daire harika olurdu…



Bir dakika! Nereye doğru yol alıyorsunuz böyle? ‘Hep daha fazlasını iste’ diyen reklam sloganının peşinden mi gidiyorsunuz yoksa? Öyleyse biraz durun ve yakalandığınız virüsten kurtulmak için kolları sıvayın.



İyi de neden?

Günümüzde kim gerçek anlamda ‘mutluyum’ diyebiliyor? Hayatını tamam hissediyor? Tersine, elimizdekilerle yetinmeyip, hep bir şeyler eksik diyerek dolanıyoruz ortalıkta. Mutluluk, bu eksiklikler tamamlandığında gelecekmiş gibi hissediyoruz. Çevrenize bir bakın şimdi. Hatta çevrenizi bırakın, kendinize bir bakın. Ne oldu, nasıl oldu da sahip olduğunuz şeyler az gelmeye başladı? Uzmanlara göre, aslına bakarsanız hiçbir şey bir anda olmadı. Yavaş yavaş, küçük değişimlerle şu anda bulunduğumuz noktaya geldik. Bu konuda rol oynayan en önemli faktörler ise, ailelerin yetiştirme tarzı, toplumun zaman içinde gelişim açısından izlediği rol, beklentiler, medyanın ve teknolojinin etkisi olarak sıralanıyor. Tabii, günümüzde olanakların artmış olduğunu ve çeşit bolluğunu da göz ardı etmemek gerek. Bir ayakkabının sadece siyahı ve kahverengisi yok eskiden olduğu gibi. En az beş ayrı renk, onlarca da model seçeneği söz konusu. Hal böyle olunca, her seçeneğin muhakkak bir iyisi bulunuyor. Bu durum da, bize hep isteyecek bir şey yaratıyor. Uzman Psikolog Aylin Sezer; “Önceleri, başarı, birliktelik, bağlılık, saygı, sevgi gibi değerler bizim yaşamımıza anlam katarken, tüketim toplumlarının gelişmesiyle, anlamı maddiyatta aramaya başladık. Her şeyin parayla değerlendirilmeye başlanması, toplumdaki insanların da, değerleri para cinsinden algılamaya başlamasına sebep oldu. Para ve dolayısıyla sahip olunan maddi objeler, manevi bir huzur ve mutluluk getirmediği için de, bunların ne kadar çoğuna sahip olsak da, arzu ettiğimiz, ihtiyaç duyduğumuz mutluluğa ve huzura ulaşamıyoruz” diyor. Oliver James’in ‘Affluenza: How to Be Successful and Stay Sane’ adlı kitabı da Psk. Sezer’in söyledikleriyle paralellik gösteriyor. Kitap, özellikle kapitalist sistemin parayı bir mutsuzluk ve tatminsizlik unsuruna dönüştürdüğünü, bu nedenle mutluluğun materyal şeylerle ölçüldüğünü söyleyerek bir sistem eleştirisine döndürüyor durumu: Kapitalizm zihin sağlığı açısından kötüdür! Ve bu sözü edilen ‘bencil kapitalizm’, ciddi ciddi bir virüs gibi yayılıyor.

İnsanlar kendilerini ve başkalarını ne kadar para kazandıklarıyla ölçüyor. Toplumda eşitsizlik arttıkça, mutsuzluk da artıyor. Her sınıf, mutlu olmanın yolunun, bir üst sınıfa geçmek olduğunu düşünüyor ve bunun için de daha fazla paraya, mal varlığına, üne ve sosyal statüye ihtiyaç duyuyor.