İnsanların ruhunu, iç yüzünü, asıl niyetini anlayabilmenin çetrefilli bir iş olduğu aşikar. Ancak bu konuda değerlendirilebilecek bazı ipuçları var desek...

Yazı: Nihal Yuvacan

Yeni sevgiliniz aldatır mı? Patronunuz sorunlu mu? Kayınvalide adayınız eleştirel mi? Anlamak zor değil.



Biriyle tanıştığınızda bazen anlam veremezsiniz ama içinizden bir ses, ‘Onda beni rahatsız eden bir şey var’ der veya tam tersi olur; yüzüne bakar bakmaz o kişi içinizi ısıtıverir. İster altıncı his deyin ister bilinçaltı, bu izlenimler aslında karşımızdaki yüzün gizli şifrelerinden kaynaklanıyor. Evet, birini tanımak aşamalı bir yol gibi görünse de, ‘yüz tanıma bilimi’ diyor ki, bir bakışta o insanla ilgili size fikir verebilecek sandığınızdan daha çok tüyo var!



Yanlış duymadınız, ‘yüz okuma’ aslında bir bilim! Kökeni Mayalar kadar eski uygarlıklara dayanan ve insan karakterini yüz ve bedenden okumaya dayalı olan fizyonomi, İslam kültürlerinde de ilm-i sima olarak biliniyor. Uzun yıllar süren gözlemlere dayandırılıp eski kaynaklardaki verilerle birleştirilen ve günümüze kadar ulaşan ‘yüz okuma’, kişinin davranışlarından, anılarından ve çevresinden aldığı özelliklerin, anlık ifadelerin ve doğuştan gelen yapısal özelliklerin birleşmesiyle oluşan mesajları alabilmek anlamına geliyor. Kaş, göz, dudak ve burun yapısı başta olmak üzere kişinin bir duruşundan bile alabildiğimiz bu mesajları bir tüyo gibi görüp, zaman içinde birçok davranışla birleştirdiğimizde tam anlamıyla bir fikre sahip olmaya başlıyoruz...

İLK BAKIŞTA YANILMA PAYI SADECE YÜZDE 30

Polisler, güvenlik görevlileri ve siyasiler kadar bugün eşlerinin davranışlarını anlamak isteyen çiftlerin bile yüz okumadan yararlandığını söyleyen ZDM Coaching Mikro İfade ve Yüz okuma Uzmanı Ömer Bora’ya göre sözler aldatıcı olsa da bedenin yaydığı mesajlar her zaman gerçek... Yani konuşabildiğimiz her şey konusunda seçici olabiliyoruz ancak bedenimiz ve yüzümüzün kas hareketleri tamamen refleks, anı ya da öğretilmiş becerilerle geliştiği için bunları istesek de saklayamıyoruz. Sözünüz evet derken yüzünüzün ve mimiklerinizin istemdışı hayır demesinde olduğu gibi... Bora’ya göre, yüz okuma tüyolarını dikkate alarak kişilerin fotoğrafına baktığınız ilk anda yanılma payınız sadece yüzde 30 olabilir, ancak tavırlarını izlemeye devam ederek daha sağlıklı fikir sahibi olmanız çok mümkün.

KAŞ VE GÖZDE GÜVEN İPUCU VAR

Yüzümüzde yaklaşık 12 kas grubu ve yaklaşık 160 kasın bulunduğunu söyleyen Bora, “Günlük duygu ve düşüncelerimiz, hayatımıza yansıyan, dert ettiğimiz, hayal ettiğimiz her şey, iç dünyamız ve cinsel davranışlarımız yüzümüzdeki kasların gelişimini etkiler” diyor. Öncelikle göz ve kaş yapısına göre karşımızdakini güvenilir bulabileceğimizi söyleyen Bora, “Gözleri büyük ve beyazı rahat gözükebilen kişiler açık olmayı ve patavatsızlık derecesinde karşısındakine net olmayı severler. Bu da onları güvenilir yapar. Aynı zamanda kaşları hafif kavisli, bebek kaşlarına sahip kişiler de güvenilirdir. Ancak bu gözlemleri direkt yapabilmek için zamana ve komplike birkaç davranışı izlemeye ihtiyacımız vardır. Kaşlarının düz ve hafif kalın oluşu kişinin sakinliğinin belirtisidir. Bu kişilerle evlenmek ya da onları dost edinmek hayatı kolaylaştırabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

ALIN ZEKA, BURUN ZENGİNLİĞE BAKIŞIN SİMGESİ

Alnın kişinin zekasını kullanma şeklini, burnun maddesel dünyayı, kulakların ise gösterilen ilgiyi temsil ettiğini ifade eden Bora, temel bilgileri şöyle aktarıyor: “Kavisli bir alna sahipseniz sosyal zekanız güçlüdür. İletişime kolay geçebilecek içgüdüsel zekanız yüzünden alnınız zamanla kavis alır çünkü sosyal lobumuz sol ön frontal lobta yer alır, bu da alnın dış kısma doğru kavis almasını sağlar. Çizgili alına sahip kişiler dertlerini çok içe atar, iç dünyalarını dışa yansıtmakta zorlandıklarından yani fazla mantıksal olmaya çalıştıklarından alınlarında pişmanlık ve mantık çizgileri oluşur. Alnı geniş çıkıntılı olan kişiler de hayalperest karaktere sahiplerdir. Burnu uzun ve büyük kişiler para kazanmak konusunda daha net yollar deneyip hayalperest yaklaşımlardan kaçınır. Sizi dinleyecek bir dost arıyorsanız kulaklarının büyük ve yanağa yapışık olması önemlidir. Çünkü bu kulak yapısına sahip kişiler ailelerine düşkün, dinlemeyi seven kişilerdir.”

DOMİNANT MI UTANGAÇ MI YOKSA İNATÇI MI?

Peki temel bazı kişiliklerin öne çıkan ifadeleri nasıl? Bora’nın verdiği bilgilere göre, dominant bir insan sağ ve soldan kavisli çatık kaşlara sahip. Eğer kaşlar sol taraftan kavis alıyorsa bu duygusal dünyasındaki savaşın, sağ taraftan kavis alıyorsa mantık dünyasındaki savaşın neticesi oluşuyor. Çekingen ve utangaç bir yüzde ise alın çizgileri yer alıyor. Aynı zamanda kaşın hemen üstünden başlayan çizgiler pişmanlık çizgileri. İnatçı bir kişinin yüzünde en belirgin özellik alın yapısındaki çıkıntılar. Özellikle sağ alın bölgesi dışa doğru çıkık olur. Sakin kişinin kaşları düz, sağdan hafif kavisli ve kalındır. Dudağa yakın bölgede ben olması kişinin eğlenceli olduğunu ve hayata karşı gücünü gösterir. Elmacık kemikleri çıkık kişiler sert yüzlü olur, bu da onları disiplinli ve kurallara bağımlı yapar.

1- İş görüşmesindeki potansiyel yöneticiniz öfkeli ve tutarsız mı?

Yöneticinizin kaşları özellikle sol bölgeden çatılıyorsa öfkeli bir karakterdir. Tutarsız bir karakteri hemen anlamak çok mümkün olmasa da kişinin cümleleriyle beden dilinin uyum sağlamaması ve görüşme sırasında aşağı bakarak size soru sorması belirgin işaretler arasında.

2- Size sadık mı?

Sadık ya da güvenilir yüzlerin ortak özelliği göz torbaları, alın çizgileri ve kaşlardır. Göz torbaları kişinin hayatının derinliğini ve açısını temsil eder. Kaşlar hafif yay ve yükselerek sağ ya da sola kıvrımlaşmalıdır. Alın çizgileri sola doğru kısa kısa uzamalıdır. Genel olarak bu kişiler sadık olmayı doğru bulan kişiler.

3- Bir arkadaşınıza kritik bir soru sordunuz. Gerçekten samimi mi değil mi?Sözleriyle bedeni arasındaki uyum onu daha samimi yapar ya da yapamaz. Evet derken kaşlarını kaldırmak, sözle onaylarken bilinçsizce yüzünü hayır der gibi iki yana sallamak samimiyetsizlik işareti. Aaaaa harfini çok uzatmaksa gerçek bir ifade değil. Asıl şaşkınlık saniyenin 10 da 1’i kadar sürer.

4- Yeni biriyle tanıştınız. Sorunlu biri mi değil mi?

Onu duygusal bir soru yağmuruna tutun, bu sorulara yanıt verirken özellikle ellerine bakın. Ellerini çok fazla ya da dengesiz kullanan birinin sorunlu olma olasılığı yüksek. Aynı zamanda bu kişiler duygusal sorulara dahi gülerek tepki verir, en olmadık anda gülümseyebilir.

5- Alışverişte satıcının kurnaz olup olmadığını nasıl anlarız?

Kurnaz birinin gözleri küçük olur. Beden yapısı yüzüne oranla daha büyük olur. Önce o kişiyle gerçek şey hakkında konuşup, doğru söylerken nasıl davrandığını anlamak, alışverişe başlamadan önce onun bu davranışını öğrenip alışverişe öyle devam etmek de gerçeği anlamanın bir yolu olabilir.

6- Aldatma ve yalanı nasıl anlarız?

Yalan söylerken boyunda, el ve bileklerde, damarlarda, elmacık kemiklerinde belirgin kızarık, buruna, enseye dokunuş ve kirpiklerin sabitlenmesi belirtileri vardır. Kadınlarda buna ek olarak saç uçlarına dokunma, hafif tebessümle beliren sıradan tebessümden ayrılması gereken bir ifade belirir.

7- Kadının ya da erkeğin ‘evlenilecek’ biri olup olmadığı ilk anda anlaşılır mı?Hayatın dengesini kurmuş insanların konuşmaları daha yavaş, daha anlaşılırdır. Onu çevresine davranışlarıyla birlikte gözlemleyin; neler yaparken gerçekten mutlu olur? Mutlu olduğunda bunu nasıl belli eder? Onu mutsuz yapan nedenleri görürseniz onu mutlu yapacak nedenlere karar verebilirsiniz.

8- Sevgilinizin annesiyle tanıştınız. Sevecen biri mi yoksa sizi eleştirmeye hazır mı?

Eleştiriye hazır kişilerin ağız yapısı dışarı çıkıktır. Çene biraz daha dışarıda gibidir, dudaklar ince yapılıdır. Kaşlar ayrıntıcı bir şekilde düz ve kıvrımlıdır. Sevecen kişiler tutkuludur, bu kişilerin dudakları kalın ve kulakları küçüktür.

9- Sık sık dudak büzerek selfie çeken kadınlar nasıl bir izlenim verir?

Klinik araştırmaları, şizofreni sorunu yaşayan kişilerin dudaklarını büzerek ve başlarını yana yatırarak çocuksu pozlar verdiğini gösteriyor. Bu pozun çok sık verilmesinde kişinin kendi benliğini reddetmesi ve kendinden beslenemez hale gelmesi yatabiliyor. Kendini farklılaştıran tüm pozlar buna örnektir. Ancak şizoid kişilik hepimizde biraz var.

10- Çocuğunuzun yüzünden sizden gizlediği bir şeyler olduğunu nasıl anlarsınız?

Çocuklar bir şeyler gizlediğinde kafalarını aşağı bastırır ve omuzlarını birbirlerine yaklaştırıp size ‘hayır’ der gibi hafifçe yukarı kaldırır. Ayrıca bir şeyler gizlendiğinde ağzın sol kısmındaki alaycı dediğimiz kas grubu aktifleşir ve karşısındakini kandırdıkça gerilir. Bu kası algılayıp onu takip edebilirsiniz.