Zirve hayal değil

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Sizi işyerinizde zirveye taşıyacak önemli ipuçları...

Bir işe başvururken özgeçmişinizde neler yer alır? Eğitim ve mesleki geçmişiniz, hobileriniz, hedefleriniz ve kişisel özellikleriniz... Bunlar yetmez! İşte size kariyerinizi zirveye çıkaracak önemli ipuçlarından birkaçı…



İşinizi sahiplenin!

Zirve yolunda sizi destekleyecek en önemli şey, işinizi sahiplenmeniz olacaktır. Yaptığı işi seven ve kendini bu yola adayan bir çalışan, üst yönetimin dikkatinden kaçmayacak ve zirveye çıkan basamakları tırmanmaya başlayacaktır.



Takım çalışması önemli...

Bu, bir çalışanın ileride başarılı bir yönetici olması için önemli bir özelliktir. Yalnız kendi bölümünüz değil, kurum içindeki farklı departmanlarla da bir arada, uyum içinde çalışmak; bölüm yöneticilerinin dikkatini çekmenizi sağlar.



Kararlı olun, başarıyı yakalayın

Size verilen iş ya da projeleri yürütürken gerektiğinde risk almaya hazır mısınız? Öngöremediğiniz sonuçlara karşı kararlılıkla projenizi savunabilecek misiniz? İyi bir yönetici olmak için projenizi ve ekibinizi şirket yönetimine karşı savunmak, kararlarınızda ısrarcı olmak size tuttuğunu koparan bir yönetici imajı sağlar.



Sonuca odaklanın

İş hayatında nasıl yaptığınız değil, ne yaptığınız önemlidir. Bu nedenle size verilen işleri yaparken uzun zamanlı planlama yerine, en kısa sürede sonuca ulaşacağınız yöntemleri benimseyin. Bu sayede hem işlerinizi çabucak tamamlarsınız hem de idarecilerinizin dikkatini çekebilirsiniz.

