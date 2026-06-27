Rahim ağzı kanseri büyük ölçüde önlenebilir

HPV (İnsan Papilloma Virüsü), dünyada en yaygın görülen viral enfeksiyonlardan biri olarak kabul edilir. Virüsün bazı tipleri yalnızca genital siğillere neden olabilirken, yüksek riskli tipleri uzun yıllar boyunca kalıcı hale geldiğinde rahim ağzı başta olmak üzere çeşitli kanserlerin gelişiminde rol alabilir.

Doç. Dr. İrem Alyazıcı Küçükyıldız

Ancak HPV enfeksiyonu ile karşılaşmak ya da HPV testinin pozitif çıkması tek başına kanser tanısı anlamına gelmez. Enfeksiyonların önemli bir bölümü hiçbir belirti vermeden seyreder ve bağışıklık sistemi tarafından zaman içerisinde kendiliğinden temizlenebilir. Asıl önem taşıyan nokta ise yüksek riskli HPV tiplerinin kalıcı hale gelmesi ve düzenli kontrollerin ihmal edilmesidir.

HPV ile ilgili yanlış bilgiler korkuyu artırıyor

Toplumda en sık karşılaşılan yanlış inanışlardan biri, HPV'nin yalnızca kadınları etkileyen ve mutlaka belirti veren bir enfeksiyon olduğu düşüncesidir. Oysa HPV hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilir. Virüs yıllarca sessiz kalabildiği için enfeksiyonun ne zaman veya kimden bulaştığını belirlemek de çoğu zaman mümkün değildir.

Bir diğer yanlış inanış ise HPV tanısının sadakatsizlik göstergesi olarak değerlendirilmesidir. Bilimsel veriler, virüsün uzun süre belirti vermeden vücutta kalabildiğini ortaya koymaktadır.

HPV aşısı yalnızca enfeksiyona karşı değil

HPV aşıları günümüzde koruyucu hekimliğin en önemli uygulamaları arasında yer alır. Özellikle yüksek riskli HPV tiplerine karşı koruma sağlayan aşılar, rahim ağzı kanseri başta olmak üzere HPV ile ilişkili birçok kanser ve kanser öncüsü lezyonun gelişme riskini azaltabilir.

Aşı yalnızca bireysel koruma sağlamaz; toplumdaki HPV dolaşımının azalmasına da katkıda bulunur. Bu nedenle HPV aşısı, sadece bir enfeksiyondan korunma yöntemi olarak değil, gelecekte gelişebilecek HPV ilişkili kanserlere karşı önemli bir koruyucu yaklaşım olarak değerlendirilmelidir.

Düzenli tarama erken tanının en önemli basamağı

Rahim ağzı kanseri, düzenli tarama sayesinde büyük ölçüde önlenebilen kanserler arasında yer alır. Kadınların 21 yaşından itibaren Pap-Smear testiyle taramaya başlaması önerilir. Otuz yaşından sonra ise HPV DNA testi veya Pap-Smear ile birlikte uygulanan ortak tarama yöntemleri tercih edilebilir. Tarama sıklığı ise kişinin yaşı, risk faktörleri ve önceki test sonuçlarına göre belirlenmelidir.

HPV tabu olarak görülmemeli

HPV, doğru zamanda alınan önlemler sayesinde büyük ölçüde kontrol altına alınabilen bir enfeksiyondur. Düzenli tarama programlarına katılmak, HPV aşısı yaptırmak ve doğru bilgiye ulaşmak; rahim ağzı kanseri başta olmak üzere HPV ile ilişkili birçok hastalığın önlenmesinde önemli rol oynar.

Bilgi korkuyu azaltır, farkındalık ise korunmayı güçlendirir. Bu nedenle HPV'nin tabu olarak değil, konuşulması, anlaşılması ve önlem alınması gereken önemli bir halk sağlığı konusu olarak ele alınması gerekir.