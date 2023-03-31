Rahim sarkması belirtileri nelerdir? İşte ameliyatı ve tedavisi

Rahim sarkmasının genç kadınlarda da meydana gelebileceğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum, Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, rahim sarkmasına bağlı idrar kaçırma şikayetini ve tedavisini anlattı. Peki, rahim sarkması neden olur? Belirtileri nelerdir? Rahim sarkması ameliyatı nasıl olur? İşte yanıtı...

RAHİM SARKMASI NEDEN OLUR?

İri bebekler, tekrarlayan normal doğumlar, zorlu normal doğumlar, yaşlanma ve genetik yatkınlık kadınlarda belli bir zaman içerisinde rahmin sarkmasına neden olabilir.

Ancak rahim sarkması, sadece ileri yaş kadınlar da değil elbette fizyolojik olarak genç kadınlarda da meydana gelebilmektedir. Şiddetli rahim sarkmalarında, rahim ile beraberinde mesane ve kalın bağırsağın son kısmı sarkmaktadır. Özellikle menopoz dönemindeki kadınların düzenli olarak jinekolojik muayene olmaları tavsiye edilmektedir. Rahim sarkmalarında enfeksiyona yatkınlıkta söz konusudur. Yaşam konforunu ne yazık ki derinden etkileyebilir. Üzerine bir de idrar kaçırma eklenince, evden çıkabilmek, kapının önünde yürüyebilmek kabusa dönüşebilir.

RAHİM SARKMASININ BELİRTİLERİ

Sırt ve alt karın bölgesinde ağrı

Cinsel ilişki esnasında ağrı

Kitle elle hissedilebilir

İdrar kaçırma

İdrar yolu enfeksiyonları

RAHİM SARKMASIYLA BİRLİKTE İDRAR KAÇIRMA OLUR MU?

Sarkmanın ileri derecelerinde öksürürken, hapşırırken, gülerken ya da yürürken idrar kaçırma meydana gelebilir. Ayrıca idrar kaçırmanın yanı sıra idrar yaparken ya da büyük tuvalete çıkarken de zorlanmalar meydana gelebilir.

RAHİM SARKMASI TEDAVİSİ

Rahim sarkmasının boyutuna göre karar verilen tedavi şeklinde idrar kaçırma şikayeti de eklenince, ona göre bir tedavi şekli belirlenir. Az ise yine rahim sarkması egzersizlerle desteklenirken idrar kaçırma da egzersiz ve lazer ile desteklenebilir. Ancak şiddetli ise cerrahi hem rahim hem de idrar kaçırma için kaçınılmaz bir tedavi metodu olarak karşımıza çıkar.

RAHİM SARKMASI AMELİYATINDA CERRAHİ YÖNTEMLER

Cerrahi rahim sarkması ve idrar kaçırma ameliyatlarında:

Birincil olarak eğer sarkma çok fazla ise alttan yani vajinal olarak rahmi yerinde tutan bağlara ulaşılarak yukarı asılabilir. Mesane için ise idrar kaçırma tedavisinde tvt, tot gibi seçenekler ile idrar kaçırması önlenebilir. Ya da vajinal histerektomiye ekstra olarak yine idrar kaçırma için mesane desteklenebilir.

Diğeri ise laporoskopik cerrahi, yani karından yapılan operasyon ile de rahmi yerinde tutan bağlara ulaşılarak yukarı asılabilir. Vajen dokuları cerrahi ile aynı seansta toparlanarak yine aynı seansta idrar kaçırma için işlem yapılabilir.

TEKRAR AYNI SORUN YAŞANABİLİR Mİ?

Sarkma tekrar elbette görülebilir. Bunu etkileyen en önemli faktörlerin başında iyi bir cerrahidir. Hastanın dokularının iyileşmesi, hastanın ameliyat sonrasında önerilere uyup uymadığı, dikkat etmesi gereken noktalara ne denli dikkat ettiği ise aynı sorunu tekrar yaşayıp yaşamayacağı konusunda hastaya yanıt verir aslında. İdrar kaçırma tedavilerinde ise devamlılığında yapılan egzersizler ile pelvik kaslar desteklenerek tekrar bir normal doğum düşünmediği sürece sorun çözülmüş olur.