Ramazan öncesi mideyi korumak için uzmandan altın öneriler

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Şule Namlı Koç, Ramazan öncesinde alınacak basit ama etkili önlemlerle mide ve sindirim sistemini bu sürece hazırlamanın mümkün olduğunu anlattı.

Ramazan ayı, ruhsal arınmanın yanı sıra beslenme düzeninin de değiştiği özel bir dönem. Uzun süren açlıklar, iftar ve sahurda yapılan hatalar özellikle mide ve sindirim sistemi sorunlarını beraberinde getirebiliyor. Oysa Ramazan öncesinde alacağınız basit ama etkili önlemlerle midenizi bu sürece hazırlamanız mümkün.

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Şule Namlı Koç

ANİ DEĞIŞİKLİKLER MİDEYİ ZORLUYOR

Ramazan’da en sık karşılaşılan şikâyetler; mide yanması, şişkinlik, hazımsızlık ve reflü yakınmalarıdır. Bunun en önemli nedeni, günler hatta aylar boyunca süren alışkanlıkların bir anda değişmesidir. Uzun açlık sonrasında hızlı ve ağır yemek yemeniz, mide asidini artırarak rahatsızlıklara yol açabilir.

RAMAZAN ÖNCESİ MİDEYİ KORUMAK İÇİN ALTIN ÖNERİLER

Ramazan’dan birkaç hafta önce öğün saatlerinizi kademeli olarak düzenlemeniz fayda sağlayabilir. Akşam yemeklerini biraz daha erkene almak ve gece atıştırmalarını azaltmak, midenizi Ramazan’a hazırlamaya yardımcı olur. Kızartmalar, aşırı baharatlı ve çok yağlı gıdalar mide asidini artırabileceği için bu dönemde azaltmanız önerilir. Kahve ve asitli içecekleri sınırlamanız da önemlidir; özellikle aç karnına tüketilen kahve, mide yanmasının sık nedenleri arasında yer alır.

Yavaş ve bilinçli beslenmeniz, sindirim açısından belirgin rahatlık sağlayabilir. Hızlı yemek midenizi zorlayabilir; lokmaları iyi çiğnemeniz sindirimi kolaylaştırır. Ayrıca geç saatlerde yemek yemekten kaçınmanız gerekir. Yatmadan hemen önce yemek yemeniz, reflü riskini belirgin şekilde artırabilir.

DÜZENLİ İLAÇ KULLANANLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Mide koruyucu, ağrı kesici veya düzenli ilaç kullanan kişilerin Ramazan öncesinde mutlaka hekimlerine danışması gerekir. İlaç saatleri ve açlık süresi, sizin sağlık durumunuza göre planlanmalıdır.

Unutmayın!

Ramazan, mideyi zorlamak değil; bedeni dinlendirmek için de bir fırsattır. Doğru hazırlık ve bilinçli beslenmeyle bu ayı mide sorunları yaşamadan geçirmek mümkündür. Sağlıklı bir Ramazan, sağlıklı bir mideyle başlar.