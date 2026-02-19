Ramazan'da metabolizmayı hızlandırmak için neler yapılmalı? 8 öneri
Diyetisyen Gülçin Işık, Ramazan’da değişen öğün saatleri, uyku düzeni ve hareket düzeyinin metabolizma hızını etkileyebileceğini; doğru planlama ile bu dönemin metabolizmayı destekleyen bir fırsata dönüşebileceğini anlattı.
11 ayın sultanı Ramazan geldi. Ramazan geldiğinde sofralar değişir, saatler değişir, uyku düzeni bile değişir… Bu değişimlerle birlikte metabolizmada geçici bir yavaşlama hissi oluşabilir.
Aslında vücudunuz açlığa karşı oldukça “zekidir”. Uzun süreli açlık durumlarında hayatta kalma moduna girer ve enerji harcamasını azaltmaya başlayabilir. Buna “adaptif termogenez” denir. Yani vücut “enerji az geliyor, tasarruf yapayım” mesajı verir.
Metabolizmanın yavaşlamasının temel nedenleri
Enerji koruma mekanizması: Uzun süreli açlıkta bazal metabolizma hızı bir miktar düşebilir. Vücut, kalp atım hızından vücut ısısına kadar bazı sistemleri daha ekonomik çalıştırır. Bu, biyolojik bir savunma mekanizmasıdır.
Hareket azalması: Ramazan’da en büyük değişim genelde fiziksel aktivitede olur. Daha az adım, daha az egzersiz = daha düşük toplam yakılan enerji. Metabolizma sadece açlıktan değil, hareketsizlikten de yavaşlayabilir.