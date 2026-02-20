Uzman açıkladı: Ramazan'da regl neden gecikir?

“Ramazan geldi ama regl takvimim şaştı…” Muayene pratiğinde en sık duyulan cümlelerden biri budur. Bir kadın doğum hekimi olarak şunu net söyleyebilirim: Ramazan’da döngü değişiklikleri nadir değildir. Ancak çoğu zaman kaygı verici bir durum da değildir.

Kadın bedeni “hassas” olmaktan çok, güçlü bir denge sistemine sahiptir. Enerji alımını, uykuyu, stresi ve günlük ritmi aynı anda takip eder.