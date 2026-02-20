Uzman açıkladı: Ramazan'da regl neden gecikir?
Ramazan ayında kadınların en çok merak ettiği konuların başında gelen "Oruç tutmak regl düzenini bozar mı?" sorusunu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cevahir Tekcan'a sorduk. Sahura kalkmak ve geç yatmak; kortizol ritminde değişime neden olduğunu söyleyen Tekcan, çoğu zaman bu durum geçici olduğunu vurguladı.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cevahir Tekcan, Ramazan döneminde adet döngüsünde yaşanan değişikliklerin çoğu zaman geçici olabileceğini; açlık kadar uyku düzeni ve biyolojik ritimdeki kaymanın da belirleyici rol oynadığını anlattı...
“Ramazan geldi ama regl takvimim şaştı…” Muayene pratiğinde en sık duyulan cümlelerden biri budur. Bir kadın doğum hekimi olarak şunu net söyleyebilirim: Ramazan’da döngü değişiklikleri nadir değildir. Ancak çoğu zaman kaygı verici bir durum da değildir.
Kadın bedeni “hassas” olmaktan çok, güçlü bir denge sistemine sahiptir. Enerji alımını, uykuyu, stresi ve günlük ritmi aynı anda takip eder.
Kadın döngüsü enerjiye duyarlıdır
Adet döngüsü; beyin (hipotalamus), hipofiz ve yumurtalıklar arasında kurulan hassas bir iletişimle yönetilir. Beyin, vücudun enerji durumunu sürekli değerlendirir. Ramazan’da uzun süren açlık, öğün saatlerinin değişmesi, toplam kalorinin azalması ya da hızlı kilo kaybı gibi etkenler olduğunda vücut “enerji tasarrufu” moduna geçebilir.
Bu süreçte ovulasyon gecikebilir, adet tarihi kayabilir ve lekelenmeler görülebilir. Çoğu zaman bu durum geçicidir; vücut yeni düzene zamanla uyum sağlar.
Asıl belirleyici uyku ve biyolojik saattir
Ramazan’da hormonal değişikliklerde en önemli etkenlerden biri, uyku düzeni ve sirkadiyen ritimdeki kaymadır. Sahura kalkmak ve geç yatmak; kortizol ritminde değişime, melatonin dengesinde kaymaya ve iştah hormonlarında (leptin/ghrelin) dalgalanmaya neden olabilir.
Kortizol yükseldiğinde vücut, önceliklerini yeniden belirler. Stres koşullarında üreme sistemi geçici olarak ikinci plana itilebilir. Bu nedenle gecikmenin nedeni birçok kişide açlıktan çok uykusuzluk olur.