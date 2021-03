Rasim Öztekin'in eşi ve kızı son durumunu paylaştı

Kalp rahatsızlığı geçiren sanatçı Rasim Öztekin'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde kaldırıldığı Beykoz Devlet Hastanesinde tedavisine başlanan sanatçı, ardından İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

"YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

Eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanatçının yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Kızı Pelin Öztekin ise Instagram'dan şu mesajı paylaştı: İlk aşkım, Rasoş’um, Babiş’im; Dün kalbiyle ciddi bir anlaşmazlık yaşadı. Anjiyo yapıldı, tıkalı kalp damarına müdehale edilerek açıldı. Şimdi yoğun bakımda tedavi görüyor.

Dünden beri arayıp soran, mesaj atan, geri döndüğüm, dönemediğim herkese, tüm sevenlerine kalpten teşekkür ederim. Türkiyenin her yerinden kan vermek için arayan bi şekilde yanımızda olmak isteyen herkese minnetarım. Kan ihtiyacımız çok şükür sayenizde kalmamıştır. Şimdi en çok dualarınıza ihtiyacı var.🙏🏼

Çoook seviliyorsun Babiş. Biran önce iyileş, iyileş ki senin için her an hazırız diyen binlerce insanı gör. Daha yaşanacak çok an, gezilecek çok yer, gidilecek çok maç, keşfediceğimiz çok tat var. Hepsi bizi, biz seni bekliyoruz. Seni çoook seviyorum. ♥️" ifadelerini kullandı

Eşinin tıkalı kalp damarına müdahale amaçlı anjiyo yapıldığını aktaran Esra Kazancıbaşı Öztekin, "Arayan, soran tüm dostlara, arkadaşlara, tanıdıklara teşekkür ediyorum. Şu anda onu seven kalplerin dualarına ihtiyacımız var. Bu süreçte sizden sevdiğim adam, eşim, hayat arkadaşım için bir isteğim var. Onu hep filmlerde, dizilerde oynarken, en sevdiği yerlerde Cunda'da, Ege'nin masmavi koylarında sohbet ederken hayal edin." ifadelerini kullandı.

Esra Kazancıbaşı Öztekin, gece boyunca sosyal medyada yapılan kan bağışı çağrısına destek verenlere teşekkür ederek, ihtiyaç duyulan kanın bulunduğunu bildirdi.

HASTANEDEN DE AÇIKLAMA VAR

Kalp krizi geçiren tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur açıklama yaptı.

Prof. Dr. Koçoğulları "Ekmo cihazı eşliğinde hastayı koronel anjiyografi ünitemize aldık. Koronel anjiyografi ünitesinde tıkanmış olan damarına da stent uygulaması yapıldı. Hasta bu haliyle yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda şu an ekmo cihazı, intraortik balon desteğiyle entübe olarak takip edilmekte. Hastanın hayati tehlikesi bulunmakta ve durumu ciddiyetini korumaktadır.” dedi.

Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sayın Rasim Öztekin dün öğle saatlerinde evinde fenalaşması üzerine eşi tarafından ilk müdahalesi yapılarak 112 ekiplerimize haber verilmiş. 112 ekipleri tarafından yerinde müdahalesi yapılan hasta en yakın Beykoz Devlet Hastanesi’ne götürülmüş. Beykoz Devlet Hastanesi’nde ek müdahaleleri yapılan hastanın kardiyak durumunun stabilleşmemesi üzerine hastanemiz ile kontağa geçildi ve hastanemize getirildi. Dün öğlen saat 15.30 sıralarında hastanemizin acil servisine getirilen, daha önceden kardiyak problemleri nedeni ile tedavi alan hastayı acilen ameliyata aldık. Ameliyathanede yapay kalp destek cihazı, geçici kalp destek cihazı ekmo dediğimiz cihazı bağladık. Ekmo cihazı eşliğinde hastayı koronel anjiyografi ünitemize aldık. Koronel anjiyografi ünitesinde tıkanmış olan damarına da stent uygulaması yapıldı. Hasta bu haliyle yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda şu an ekmo cihazı, intraortik balon desteğiyle entübe olarak takip edilmekte. Hastanın hayati tehlikesi bulunmakta ve durumu ciddiyetini korumaktadır.”