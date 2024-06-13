Regl kramplarından kurtulmanın en iyi 8 yolu

Dismenore, kadınların menstruasyondan kısa bir süre önce veya başlangıcında yaşadığı alt karın bölgesindeki ağrılı krampları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Adet krampları öncelikle hormon benzeri maddeler olan prostaglandinlerin üretiminden kaynaklanır. Ağrının şiddeti değişiklik gösterir, bu nedenle bazıları çok fazla ağrı hissetmeden çalışmaya veya günlük aktivitelere devam edebilir. Diğerleri adet kramplarından kurtulmak için sıcak su torbası, ilaçlardan veya masajlardan yardım almak zorunda kalabilir. Adet döneminiz boyunca ağrıya katlanmak istemiyorsanız, ne yediğinize ve içtiğinize dikkat etmek de önemlidir.

REGL KRAMPLARI NELERDİR?

Adet krampları veya dismenore olarak da bilinen adet krampları, birçok kadını adet öncesi ve sırasında etkileyen acı verici duyulardır. Jinekolog Dr Chetna Jain, ağrının genellikle alt karın bölgesinde hissedildiğini ancak aynı zamanda alt sırt ve uyluklara da yayılabileceğini söylüyor. Kramplar, adet döngüsünün normal bir parçası olan iç tabakasını döken uterusun kasılmasından kaynaklanır. Regl kramplarının nedenleri farklı olabilir. Çoğunlukla uterus kasılmalarını tetikleyen prostaglandinlerin doğal üretiminden kaynaklanırlar.

Bununla birlikte, diğer bazı koşullar adet kramplarının ağrısını şiddetlendirebilir veya taklit edebilir. Onlardan bazıları:

Rahim iç zarına benzer dokunun rahim dışında büyüyerek ağrıya neden olduğu endometriozis .

. Rahimde iyi huylu büyümeler olan ve ağır kanamaya ve şiddetli kramplara yol açan rahim miyomları .

. Adenomyoz , uterus astar dokusunun uterusun kas duvarına doğru büyümesidir.

, uterus astar dokusunun uterusun kas duvarına doğru büyümesidir. Pelvik inflamatuar hastalık (PID) , kadın üreme organlarının bir enfeksiyonu.

, kadın üreme organlarının bir enfeksiyonu. Servikal açıklığın alışılmadık derecede küçük olduğu bir durum olan servikal stenoz adet akışını kısıtlayarak ağrının artmasına neden olabilir.

REGL KRAMPLARINDAN KURTULMANIN YOLLARI

1. Susuz kalmayın

İçme suyu şişkinliği önlemeye ve adet kramplarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Sıcak su özellikle etkilidir çünkü cilde kan akışını arttırır ve kas kramplarını rahatlatabilir. Kas spazmlarını azaltabileceği ve sakinleştirici bir etki sağlayabileceği için papatya, zencefil veya nane gibi bitki çaylarını da içebilirsiniz.

2. Daha fazla egzersiz yapın

Yürüyüş, yüzme veya yoga gibi hafif fiziksel aktiviteler kan akışını artırmaya ve adet kramplarının şiddetini azaltmaya yardımcı olabilir. Dr Jain, endorfinlerin egzersiz sırasında salındığını ve doğal ağrı kesici görevi gördüğünü söylüyor.

3. Sağlıklı bir diyet uygulayın

Omega-3 yağ asitleri, magnezyum ve E vitamini gibi meyvelerde, sebzelerde, kuruyemişlerde ve tohumlarda bulunan bazı besinler, hormon regülasyonunda ve dengede çok önemli roller oynar. Hormonal dengesizlikler, özellikle östrojen ve progesteron seviyelerindeki dalgalanmalar adet düzensizliklerine katkıda bulunabilir ve adet dönemi ağrılarını şiddetlendirebilir. Hormon sentezi ve metabolizması için gerekli besinleri sağlayan bu gıdalar, hormonal dengenin desteklenmesine ve adet rahatsızlıklarının azaltılmasına yardımcı olur.

4. Akupunktur etkili olabilir

Medicine Journal'da yayınlanan 2018 tarihli bir araştırmaya göre akupunktur, dismenoresi olan kadınlar için güvenli ve etkili bir tedavi olarak kullanılabilir. Bu geleneksel Çin tıbbı tekniği, vücudun belirli noktalarına ince iğneler batırılarak vücudun enerjisini dengelemeye ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir.

5. Magnezyum takviyelerini deneyin

Magnezyum kasları gevşetmeye ve adet ağrısını azaltmaya yardımcı olabilir. Takviye olarak alınabileceği gibi ıspanak, badem, avokado gibi besinlere de yönelebilirsiniz. Diyetinize magnezyum takviyelerini eklemeden önce bir doktora danışın.

6. Masaj yardımcı olabilir

Uzman, kan akışını artırmaya ve kas gerginliğini azaltmaya yardımcı olmak için alt karnınıza hafifçe masaj yapın, diyor. Alt karnınıza az miktarda yağ veya losyon uygulayıp masaj yaparak sürtünmeyi azaltabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı veya kokusuz nemlendirici gibi yumuşak, tahriş edici olmayan bir yağ veya losyon seçin.

7. Stresi yönetin

Derin nefes alma ve meditasyon gibi teknikler stresi ve gerginliği azaltmaya yardımcı olabilir ve potansiyel olarak adet kramplarını hafifletebilir. Stres vücudun “savaş ya da kaç” tepkisini tetikleyerek kortizol ve adrenalin gibi stres hormonlarının salınmasına yol açar. Bu hormonlar rahim kasları da dahil olmak üzere kasların gerilmesine neden olabilir. Rahim kaslarındaki artan gerginlik, adet ağrısını daha da kötüleştirebilir.

8. Uyku pozisyonunuza dikkat edin

Uyuduğunuzda, karnınızdaki baskıyı azaltmak ve kramp semptomlarını iyileştirmek için sırt üstü yatın. 2019'da BMJ Open'da yayınlanan araştırmaya göre bu uyku pozisyonu sırt ağrısını da azaltabilir. Bel ağrısı genellikle regl kramplarıyla ilişkilendirilir.