Rusya’daki 'akciğer vebası' iddiası neden dünyayı yeniden bu hastalığa çevirdi?

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Irkutsk kentinden gelen haberler, uzun zamandır günlük hayatımızda adını pek duymadığımız “veba” hastalığını yeniden gündeme getirdi. Bir veba araştırma merkezinde görev yapan laboratuvar çalışanının ağır pnömoni sonrasında hayatını kaybetmesi üzerine çok sayıda temaslı tedbir amacıyla takibe alındı.

Doç. Dr. Nezih Onur Ermerak

Ancak şu ana kadar açıklanan resmi veriler, olayın doğrulanmış bir veba salgını olmadığını gösteriyor. Yapılan incelemelerde vebaya yol açan bakterinin saptanmadığı ve temaslı kişiler arasında doğrulanmış bir veba vakası bulunmadığı bildirildi.

Akciğer vebası nedir?

Veba, Yersinia pestis isimli bakterinin neden olduğu enfeksiyon hastalığıdır. Hastalığın bubonik, septisemik ve pnömonik olmak üzere farklı klinik formları bulunur.

Akciğerlerin etkilendiği pnömonik veba, hastalığın daha ağır seyredebildiği formlardan biridir. Bakteri doğrudan solunum yoluyla akciğerlere ulaşabileceği gibi, vücudun başka bir bölgesindeki enfeksiyonun kan yoluyla akciğerlere yayılması sonucunda da gelişebilir.

Belirtiler kısa sürede ortaya çıkabilir

Pnömonik vebada tablo hızlı başlayabilir. Yüksek ateş, titreme, belirgin halsizlik, öksürük, göğüs ağrısı ve nefes darlığı görülebilir. İlerleyen durumlarda balgam çıkarma, oksijen seviyesinde düşme ve solunum sıkıntısı tabloya eşlik edebilir.

Bu belirtilerin pek çoğu farklı solunum yolu enfeksiyonlarında ve ağır pnömonilerde de görülebildiği için yalnızca klinik belirtilere bakılarak “veba” tanısı konulamaz. Kesin tanı için uygun örneklerin laboratuvar ortamında incelenmesi gerekir.

İnsandan insana bulaşabilir mi?

Pnömonik vebayı diğer bazı veba türlerinden ayıran önemli noktalardan biri, hastanın solunum yolu salgıları aracılığıyla yakın temas halinde başka kişilere bulaşabilmesidir.

Bununla birlikte günümüzde veba, geçmiş yüzyıllardaki salgınlarla aynı koşullarda değerlendirilmemelidir. Hastalığın etkeni bilinmektedir, tanı yöntemleri mevcuttur ve uygun antibiyotiklerin erken dönemde başlanması hastalığın seyrinde büyük önem taşır.

“Yeni bir pandemi mi geliyor?” sorusu için henüz böyle bir veri yok

Rusya’daki olayın kısa sürede uluslararası gündeme taşınması doğal olarak COVID-19 dönemini hatırlattı. Ancak bugün elimizde bulunan bilgiler yeni bir salgından ya da pandemiden söz etmek için yeterli değil.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, doğrulanmamış bilgilerin özellikle bulaşıcı hastalıklarda çok hızlı yayılabilmesidir. Vaka sayıları, laboratuvar sonuçları ve temaslı takibi gibi bilgiler resmi sağlık kurumlarının açıklamalarıyla birlikte değerlendirilmelidir.

Akciğer tutulumu geliştiğinde yakın takip önemli

Pnömonik veba öncelikle enfeksiyon hastalıkları ve yoğun bakım yaklaşımı gerektirebilen bir tablodur; göğüs cerrahisi hastalığın rutin tedavisinde ilk basamak değildir. Temel yaklaşım erken tanı, uygun antibiyotik tedavisi, izolasyon önlemleri ve solunum desteğinin gerektiğinde sağlanmasıdır.

Bununla birlikte ağır akciğer enfeksiyonlarına bağlı olarak plevral sıvı birikimi, ampiyem veya akciğer dokusunu ilgilendiren bazı komplikasyonlar ortaya çıkarsa göğüs cerrahisi değerlendirmesi gündeme gelebilir. Bu gibi durumlarda görüntüleme bulguları ve hastanın genel durumu doğrultusunda drenaj veya gerekli görülen diğer girişimler multidisipliner ekip tarafından planlanabilir.