Sabahları dinç uyanmanın formülü: 90 dakika yöntemi

Neden Döngüleri Saymalıyız?

Eğer uykunuzun en derin olduğu bir anda alarmınız çalarsa, "uyku ataleti" denilen o sersemletici ağırlık hissiyle uyanırsınız. 90 dakika yönteminin temel mantığı ise basittir: Alarmınızı döngünün bittiği, uykunun en hafif olduğu ana denk getirmek. Böylece beyniniz güne çok daha hızlı ve berrak bir şekilde adapte olabilir.

UYKU ATALETİ NEDİR?



Uyku ataleti (sleep inertia), uyku ile uyanıklık arasındaki geçiş evresinde ortaya çıkan, düşük uyanıklık, azalmış bilişsel performans ve belirgin bir sersemlik haliyle karakterize edilen hipnovijilan (uyku-uyanıklık arası) bir durumdur.