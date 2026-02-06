Sabahları dinç uyanmanın formülü: 90 dakika yöntemi
Sabahları yataktan yorgun kalkmanızın sebebi sadece uyuduğunuz süre olmayabilir. Bilimsel temellere dayanan 90 dakika yöntemiyle uyku döngülerinizi yöneterek güne dinç başlayabiliriniz.
Yatakta geçirdiğiniz süre yeterli olsa bile, bazı sabahlar neden hiç uyumamış gibi yorgun uyandığınızı hiç düşündünüz mü? Enerjik bir sabahın sırrı, uyuduğunuz saatin toplam miktarından ziyade, bu saatlerin uyku döngülerinizle ne kadar örtüştüğü ile bağlantılı. İşte tam bu noktada devreye giren "90 Dakika Yöntemi", uykunuzu çok daha verimli hale getirebilir...
UYKU DÖNGÜSÜ NEDİR?
Bilimsel verilere göre uykumuz tek bir aşamadan oluşmaz; yaklaşık 90 dakikalık periyotlar halinde birbirini izleyen döngülerden meydana gelir. Bu döngüler boyunca vücudumuz hafif uykudan derin uykuya geçer ve nihayetinde rüya gördüğümüz REM evresine ulaşır.
Bu biyolojik ritmi anlamak, sadece kaç saat uyuyacağımızı değil, aynı zamanda alarmımızı hangi ana kurmamız gerektiğini de belirler.
Neden Döngüleri Saymalıyız?
Eğer uykunuzun en derin olduğu bir anda alarmınız çalarsa, "uyku ataleti" denilen o sersemletici ağırlık hissiyle uyanırsınız. 90 dakika yönteminin temel mantığı ise basittir: Alarmınızı döngünün bittiği, uykunun en hafif olduğu ana denk getirmek. Böylece beyniniz güne çok daha hızlı ve berrak bir şekilde adapte olabilir.
UYKU ATALETİ NEDİR?
Uyku ataleti (sleep inertia), uyku ile uyanıklık arasındaki geçiş evresinde ortaya çıkan, düşük uyanıklık, azalmış bilişsel performans ve belirgin bir sersemlik haliyle karakterize edilen hipnovijilan (uyku-uyanıklık arası) bir durumdur.
GÜNLÜK HAYATA NASIL UYGULANIR?
Bu yöntemi uygulamak için karmaşık hesaplara gerek yok. Sadece uyanmak istediğiniz saatten geriye doğru 90 dakikalık (1,5 saatlik) bloklar saymanız yeterli.
Gece 23:00’te uykuya dalacağınızı varsayalım;
4,5 saat uyku (3 döngü): 03:30
6 saat uyku (4 döngü): 05:00
7,5 saat uyku (5 döngü): 06:30 uyanış için en ideal zamanlardır.
Çoğu yetişkin için ideal olan 5 tam döngü (7,5 saat) tamamlamaktır. Eğer uykuya dalmakta güçlük çekiyorsanız, bu hesaba ortalama 15-20 dakikalık bir "dalma payı" eklemeyi unutmayın.