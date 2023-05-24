Sağlıklı gibi görünen aslında sağlıklı olmayan yiyecekler ve diğer şeyler...

En sevdiğimiz çikolata, bir parça cips veya hemen hemen her türlü yüksek kalorili ikram söz konusu olduğunda, her şeyi ölçülü olarak söylüyorlar.

Ancak bunun İngilizlerin de sağlıklı bulduğu bazı sağlıklı yiyecekler ve yaşam tarzı alışkanlıkları için de geçerli olduğunu biliyor muydunuz? Bazı uzmanlar, insanların yeniden düşünmek isteyebilecekleri en iyi dokuz sağlıklı alışkanlığı ortaya çıkardı ve bunlardan bazıları sizi şaşırtabilir.

1. Sebzeler

The Sun'a göre, çok fazla sebze yemek, özellikle düzensiz bağırsak sendromundan müzdarip olanlar için vücudunuz üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bulaşıcı olmayan hastalık riskini azaltmak için yetişkinlerin günde en az 400 gr meyve ve sebze yemesini önermektedir. Ve bu lif açısından zengin besinler genel sağlığınız için önemli olsa da, aşırı tüketim ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bio-Kult Teknik Danışmanı Andrea Burton, birçok IBS hastasının lahana ve brokoli gibi sebzeleri yedikten sonra şişkinlik, gaz ve ishal gibi semptomlarda artış yaşadığını söylüyor. Andrea Burton, şu şekilde anlattı: "Çiğ sebzelerde, sindirim sisteminiz tüm lifleri etkili bir şekilde parçalayamayabilir, bu da içinden geçerken sindirim sistemini tahriş edebilir."

2. Yüksek histaminli yiyecekler

Histamin, bağışıklık sisteminizin saldığı bir kimyasaldır ve esas olarak alerji semptomlarına neden olma rolüyle bilinir. Kimyasal genellikle kuru meyve, avokado ve yoğurt gibi süt ürünleri olmak üzere sağlıklı olduğunu düşündüğümüz gıdalarda bulunur.

Bio-Kult'ta Beslenme Uzmanı olan Hannah Braye, çok fazla histamin almanın vücudun kontrol mekanizmalarının bozulmasına neden olabileceği ve bunun da bazı kişilerde histamin intoleransına (HIT) yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Hannah bunun ishal, ağrılı adet görme, saman nezlesi, nefes almada zorluk, tansiyon sorunları ve baş ağrısı gibi semptomlara yol açabileceğini söylüyor.

3. Takviyeler

Dengeli bir diyetin yanı sıra birkaç ekstra vitamin şiddetle tavsiye edilir, ancak Freeletics Eğitim ve Beslenme Uzmanı David Wiener, "Genellikle portakal ve brokoli gibi meyve ve sebzelerde bulunan C vitamini miktarının artması, kendinizi hasta hissetmenize ve mide krampları veya sindirim sorunları yaşamanıza neden olabilir." diyor.

4. Şişelenmiş su

Kullanışlı, hızlı ve çoğu zaman yeterince su içmemiz için kendimize düzenli bir hatırlatmadır. Ancak Andrea, yalnızca şişelenmiş su tüketmenin vücut üzerinde zararlı bir etkisi olabileceği ve hatta musluk suyu içmekten daha kötü olabileceği konusunda uyarıyor. Uzman, insanları kendi musluk sularını filtrelemeye ve evde kendi şişelerini yapmaya teşvik ediyor.

5. Yağlı yiyecekleri hayatınızdan çıkarın

Yüksek miktarda yağ ve kalori için gıda etiketlerini kontrol etmek yaygın bir yer haline geldi, ancak çok fazla yağı sınırlamanın sonuçları var. Yağlar, karbonhidrat ve proteinlerin iki katından fazla kalori içermesine rağmen, sağlıklı yağ türleri mevcuttur.

Fındık, tohum, avokado ve zeytinyağı gibi gıdalarda bulunan sağlıklı yağları yemek, sağlığı geliştirebilir. Bu yağ kaynakları aynı zamanda hazır ve depolanabilir bir enerji kaynağı sağlar ve sağlıklı hücreleri ve hormonları destekler.

6. Dişlerinizi çok fazla fırçalamak

Diş hekimleri, iyi bir ağız hijyeni sağlamak için hem sabahları hem de yatmadan hemen önce dişlerimizi fırçalamamızı uzun zamandır tavsiye ediyor. Ancak Bio-Kult'ta Beslenme Terapisti Liz Cooper, fırçalamanın aşındırıcı olabileceğini, bu nedenle onları çok fazla fırçalamanın dişlerinize zarar verebileceğini söylüyor.

Yemekten hemen sonra dişlerimizi fırçalamak, özellikle alkolsüz içecekler, rafine tahıllar, turunçgiller ve domates ürünleri gibi asitli yiyecekler yemişsek, dişlerimizin minesini yumuşatabilir, zayıflatabilir ve onları asidik maddelere daha duyarlı hale getirebilir. maddeler ve sonuçta diş dokusu kaybına yol açar.' Dişin mine tabakasına zarar vermemek için dişlerinizi fırçalamadan önce yemek yedikten sonra 30 ila 60 dakika beklemek en iyisidir.

7. Çok fazla el dezenfektanı kullanmak

Covid-19 salgınından bu yana, el dezenfektanı evlerimizin, arabalarımızın ve el çantalarımızın çoğunda temel bir unsur haline geldi. Antibakteriyel jel, bakterileri uzak tutmak için gerekli olsa da, ürünün aşırı kullanımı, bağışıklık sistemimizin önemli bir parçası olan cildimizin mikrobiyomunda dengesizliğe neden olabilir.

Görünüşte zararsız olan jel ayrıca cildin mikrobiyomunda hasara neden olabilir ve bu da UV ışınlarının, alerjik reaksiyonların ve mikropların penetrasyon riskini artırabilir.

8. Egzersiz

Aktif bir yaşam tarzını sürdürmek, beyin sağlığını iyileştirmeye, kilonuzu yönetmenize yardımcı olabilir ve ayrıca hastalık riskini azaltabilir. Ancak David, özellikle yeni başlayan biriyseniz, çok fazla egzersiz yapmanın veya çok hızlı bir şekilde çok fazla zorlamanın yarardan çok zarara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Zamanla, aşırı antrenman bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir ve özellikle kadınlarda osteoporoz ve kemik kaybına neden olabilir. Arada dinlenme günleri ayırdığınızdan emin olarak gün aşırı çalışmayı öneriyor.

9. Sakız

Hızlı, tatlı ikram, öğünler arasında veya hatta sıkı diyet yapanlar için akşam yemeğinin yerine lezzetli bir dolgu sağlar. Ancak sakız çiğnemek de sizi acıktırabilir ve mideniz yiyeceğin yakında olmasını beklediğinden aşırı yemeye yol açabilir.