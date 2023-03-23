Sahurda tok tutan, susatmayan yiyecekler listesi

Ramazan ayında oruç tutarken vücudun susuz kalmaması ve dengeli beslenme oldukça önemli. Bu nedenle tüm uzmanlar sahur beslenmesinin önemine dikkat çekiyor. Sahurda yenildiğinde gün içinde susatan veya mideyi rahatsız eden besinler mideyi iftar süresine kadar rahatsız edebilir. Peki sahur esnasında nelere dikkat edilmeli? Sahurda yenildiğinde susatmayan, tok tutan yiyecekler neler? Diyetisyen Ezgi Dilan Şeker sahurda tok tutacak ve susatmayacak besinleri anlattı... İşte sahur tok tutan ve susatmayacak besinler ve öneriler...

Gün içerisinde orucunuzu daha rahat tutabilmek için sahurda tüketeceğiniz besinler önemlidir. Kaliteli yağlar içeren, proteinden zengin bir öğün oruç tutmanızı kolaylaştırırken gün içerisinde metabolizmanızın daha hızlı çalışmasını da sağlar.

Protein kaynağı olarak mutlaka yumurta tüketin. Yumurta hem sindirimi rahat hem de protein kalitesi en yüksek besin. Yumurtayı haşlanmış, omlet, menemen şeklinde istediğiniz gibi tüketebilirsiniz.

Peynir tüketmek istiyorsanız tuzsuz olmasına dikkat edin. Sahurda tuzlu besin tüketimi gün içerisinde susamanıza neden olabilir.

Kaliteli yağ kaynağı olarak tuzsuz zeytin, avokado, ceviz, badem, fındık gibi besinleri tercih edin. Ayrıca çörekotu, susam da yine yağ içeriği kaliteli tohumlar.

Sahurda yağ içeriği yüksek besinler tüketmek gün içerisinde acıkmanızı önlemenin yanında vücudunuzun enerji ihtiyacına da destek olur ve gün içerisinde daha az yorgunluk hissedersiniz. Aynı zamanda yağlı besinler bağırsaklarınızın da çalışmasına destek olur.

Sahurda salatalık, marul, roka, tere gibi su oranı yüksek sebzeleri tüketmeniz gün içerisinde susamanıza engel olur. Ayrıca posa içeriği zengin olan bu sebzeler kabızlık sorunu yaşamanızı da önler.