Şiddet içerikli oyunlar çocuklarda hangi riskleri büyütüyor?

Oyunlarda şiddetin ödül haline gelmesi doğru-yanlış algısını etkiler mi?

Oyunlar tekrar ve ödül mekanizmasıyla çalışır. Eğer oyunda şiddet puan, başarı ya da ilerleme aracı olarak sunuluyorsa çocuk bunu hedefe giden bir yol gibi kodlayabilir. Özellikle küçük yaşlarda gerçek, kurgu ve oyun mantığı arasındaki ayrım henüz tam olarak oturmadığı için bu etki daha belirgin olabilir.

Soyut düşüncenin gelişmesiyle birlikte çocuklar oyun kurallarıyla gerçek hayat kuralları arasındaki farkı daha sağlıklı değerlendirmeye başlar. Ancak bunu destekleyecek bir yetişkin rehberliği yoksa ve çocuğun hayatı yalnızca oyun etrafında şekilleniyorsa risk artabilir.