Sirke kilo vermemize ve daha uzun yaşamamıza yararlı olur mu?

Sirke tüketmek kilo verme sürecinde oldukça etkilidir. Peki sirke tüketmek neden kilo vermemizi sağlar?

Sirke, bağırsaklarınızda ki sindirim enzimlerinin şekerleri ve nişastaları glikoza parçalama hızını yavaşlatan asetik asit içerir. Sirkenin ikinci bir faydası daha vardır: Asetik asit kan dolaşımına karıştığı anda kaslara nüfuz ederek glikoz moleküllerini emmeleri ve depolamaları için onları teşvik eder.

Bu iki faktör - glikozun vücuda daha yavaş salınması ve kaslarımızın onu daha hızlı alması - sirkeyi aldıktan sonra kanınızda daha az serbest akan glikoz ve çok daha küçük bir glikoz artışı olması gerektiği anlamına gelir.

Bir biyokimyacı, kan şekeri seviyelerimizin yükselme ve düşme biçimleri, bu iniş ve çıkışların sağlığımız üzerindeki geniş kapsamlı etkisi ve bu eğrileri düzleştirmenin farklı yollarını bulmayı denedi.

Glikozun yükselmesi neye yol açar?

Şekerli veya nişastalı yiyecekler yediğimizde, kanda glikoz olarak kalırlar, burada vücuttaki hücrelere iletilir ve daha sonra enerji için kullanılır. Çok hızlı yemek yerseniz kan şekeriniz yükselir. Bu sadece şeker hastalarını değil çoğumuzu etkiler ve hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımıza zarar verebilecek sonuçlar doğurur.

Ancak araştırmalar, yemekten önce bir çorba kaşığı sirkenin o öğündeki glikoz artışını yüzde 30'a kadar azaltabildiğini, böylece iltihaplanmayı azalttığını, yaşlanmayı yavaşlattığını, enerjiyi artırdığını, hormonları dengelediğini ve beyne yardımcı olduğunu göstermiştir. Bununla, istek bastırılır, açlık ehlileştirilir ve daha fazla yağ yakılır.

Vücudun bir glikoz artışına doğal tepkisi, bu glikozu kandan alan ve gelecekte olası kullanım için bir kısmını yağ olarak depolayan insülin hormonunu serbest bırakmaktır. Kan şekeri seviyeleri nispeten stabil olduğunda iyi çalışan, dikkatle kalibre edilmiş bir sistemdir. Ancak çok fazla işlenmiş ve tatlı yiyecek yemek, çok fazla insülini tetikleyerek dramatik artışlara neden olabilir; bu, hücrelerimiz için kötüdür ve sonuçta glikoz seviyelerinde endişe verici düşüşlere yol açar. Ancak sirkenin insülin üzerinde de bir etkisi olduğu ve kandaki seviyeleri azalttığı görülüyor. Aynı araştırmalar, tek bir yemek kaşığı sirkenin yemekten sonra kandaki insülin seviyesini yüzde 20 oranında azaltabildiğini gösteriyor.

Bu, kandaki herhangi bir fazla glikozun yağ rezervlerinize eklenmesi olasılığının daha düşük olduğu anlamına gelir.

Sirkenin ayrıca DNA'mız (tüm önemli genetik bilgileri içeren hücrelerin içindeki moleküller) üzerinde dikkate değer bir etkiye sahip olduğu ve hücrelerin daha fazla yağ yakması için hafifçe yeniden programlanması talimatını verdiği gösterilmiştir.

Üç ay boyunca yemeklerden önce bir veya iki yemek kaşığı sirke tüketmek, organlarınızın etrafında biriken zararlı 'iç organ' yağ miktarını azaltmaya yardımcı olur, böylece kalp hastalığına yol açabilecek dolaşımdaki kan yağlarının seviyesini düşürür. Genel kilo kaybına da yardımcı oluyor gibi görünüyor. Bir çalışmada, sirke içenler üç ayda 2 kg ile 4 kg kaybetti.

Brezilya'daki araştırmacılar tarafından sıkı bir diyet uygulayan iki grup üzerinde yapılan başka bir çalışmada, her gün sirke içen grup, içmeyenlere göre iki kat daha fazla kilo verdi.