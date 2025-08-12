Sivrisinekler bizi neden seçer? Hamilelik, kan grubu ve kıyafetin rengi önemli!

Yaz aylarının en büyük gizemlerinden biri, sivrisineklerin neden bazı insanları adeta "mıknatıs gibi" çektiğidir. Bu konuyu bilimsel veriler ışığında aydınlatmak için Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu'na danıştık. İşte Yılancıoğlu'nun açıklamalarıyla, sivrisineklerin avlarını seçme sürecinin ardındaki şaşırtıcı detaylar...

1)Sivrisinekler ve başka ısıran sinekler, ısıracakları kişiyi neye göre seçerler? Bir kişiyi ısırmayı seçmesinde kan grubu gerçekten önemli mi? Eğer öyleyse, hangi kan grupları daha çok risk altında?

●Sivrisinekler sandığımızdan çok daha seçici canlılardır. Onlar için mesele sadece ‘kan içmek’ değil, doğru ‘konakçı’yı bulmak. Bu seçim sürecinde de birkaç temel faktör devreye giriyor. Birincisi karbondioksit. Biz nefes verdikçe havaya CO₂ salıyoruz. Sivrisinekler, antenlerindeki özel reseptörlerle bunu 50 metre öteden algılayabiliyor. Yani nefesiniz, adeta ‘buradayım’ diye bağıran bir işaret fişeği gibi. İkinci faktör ise vücut kokusu ve ter bileşimi. Özellikle laktik asit, amonyak ve bazı yağ asitleri sivrisinekler için cezbedici. Spor yapıp terledikten sonra daha çok ısırılmanızın nedeni de bu. Gelelim kan grubuna…

Evet, bilimsel çalışmalar kan grubunun da bir etkisi olabileceğini gösteriyor. 2004’te yapılan bir araştırma, 0 (sıfır) kan grubuna sahip kişilerin, A ya da B grubuna göre yaklaşık %83 oranında daha fazla sivrisinek ilgisini çektiğini ortaya koydu. Bu farkın, cildimizde salgılanan ‘kan grubu antijenleri’yle ilişkili olduğu düşünülüyor. Ama şunu da vurgulamak gerekir: Kan grubu tek başına belirleyici değil. Ten rengi, vücut sıcaklığı, hormon seviyeleri, hatta giydiğiniz kıyafetin rengi bile etkili. Mesela koyu renk giysiler, vücut ısısını artırdığı için sivrisinekler tarafından daha hızlı fark edilir. Kısacası, O grubuysanız biraz daha ‘çekici’ olabilirsiniz ama eğer sıcak bir yaz akşamında, koyu tişörtle, terleyerek, açık havada oturuyorsanız… Hangi kan grubunda olursanız olun sivrisinekler için menüdeki başlıca seçenek olabilirsiniz.

2)Herkesin vücut kokusu farklı. Sivrisinekler için bazı kokular mıknatıs etkisi yaratıyor mu? Bu kokuları ne belirliyor?

●Kesinlikle, vücut kokumuz adeta parmak izimiz gibi bize özgüdür ve sivrisinekler bu ‘kimyasal imzayı’ okuyabilir. Onlar için bazı kokular gerçekten mıknatıs etkisi yaratır. Bu kokuları belirleyen en önemli etkenlerden biri genetik. Özellikle koku reseptörlerimizden sorumlu genler, cildimizde hangi bakterilerin yaşayacağını da dolaylı olarak etkiler. Ciltteki mikrobiyom, terimizle birleşerek özgün bir koku profili oluşturur. Ter aslında kokusuzdur. Koku, terin ciltteki bakteriler tarafından parçalanmasıyla ortaya çıkar. İşte bu parçalanma sürecinde üretilen laktik asit, amonyak, oktanol ve bazı yağ asitleri sivrisinekler için adeta ‘tatlı bir davetiye’ gibidir. Ayrıca hormonal durum da önemli. Mesela gebelikte metabolizma ve kan hacmi artar, bu hem karbondioksit salınımını hem de cilt yüzeyindeki ısıyı ve bazı kokuları artırır, bu da sivrisinekler için çekiciliği yükseltir. İlginç bir nokta: Bazı insanların genetik yapısı, terindeki kimyasalları daha az çekici hale getirir. Yani sivrisinekler sizi ‘görmezden’ geliyorsa bu kısmen şanslı genleriniz sayesinde olabilir. Özetle, genetik kodunuz, cildinizde yaşayan bakteriler ve hormonlarınız, sizi sivrisinekler için ya ‘kokulu bir ziyafet’ ya da ‘ilgisiz bir manzara’ haline getirir.

3)Daha hızlı veya daha derin nefes alan kişileri sivrisinekler daha mı çok ısırır? Bunun vücudumuzdaki karbondioksit ile bir ilişkisi var mı?

●Evet, bu çok net bir biyolojik mekanizma. Sivrisineklerin ‘hedef kilitleme sistemi’ diyebileceğimiz en önemli araçlarından biri karbondioksit algısıdır. Biz nefes alıp verdikçe havaya CO₂ bırakırız. Özellikle hızlı nefes aldığımızda ya da derin nefes verdiğimizde bu miktar artar. Sivrisineklerin antenlerinde, karbondioksit moleküllerini algılayan özel sensörler vardır. Bu sensörler, 50-60 metre uzaktan bile CO₂ izini yakalayabilir. Örneğin spor yaptığınızda, koştuğunuzda veya yoğun tempolu bir iş yaptığınızda hem solunum hızınız hem de karbondioksit üretiminiz artar. Bu, sivrisinekler için adeta ‘GPS sinyali’ gibidir. Onlar önce bu sinyali takip ederek size yaklaşır, sonra vücut ısınız ve kokunuz gibi diğer ipuçlarıyla hedefi netleştirir. Hatta bilimsel çalışmalar, sadece CO₂ salınımının taklit edildiği tuzakların bile sivrisinekleri etkili şekilde çektiğini göstermiştir.

4)Hamileliğin ileri evrelerindeki kadınlar, her nefeste yaklaşık %21 daha fazla karbondioksit soluyor. Buna göre sivrisinekler hamilelere daha mı çok gider?

●Kesinlikle evet. Hamilelik sırasında, özellikle son trimesterde, anne adaylarının metabolizması hızlanır ve vücudun oksijen ihtiyacı artar. Bu da solunum sayısında ve derinliğinde artışa neden olur. Sonuç olarak her nefeste daha fazla karbondioksit dışarı verilir, bu ortalama olarak %21 civarında bir artıştır. Ama bu sadece karbondioksit meselesi değil. Hamilelik sırasında cilt yüzeyinde kan akışı da artar, bu da hafif bir sıcaklık yükselmesi yaratır. Sivrisinekler ısı değişimlerini algılayabilen canlılar oldukları için, bu sıcaklık farkı onların yaklaşmasını kolaylaştırır. Buna ek olarak hormonal değişiklikler ve ter bileşimindeki farklılıklar da kokusal profili değiştirir.

5)Hangi hormonal değişimler ya da hastalıklar, sivrisinek ya da başka ısıran sineklerin ısırmasına sebep olur?

●Sivrisinekler ve diğer kan emici sinekler, hedeflerini seçerken vücudun ürettiği belirli kimyasal sinyallere çok duyarlıdır. Bu sinyallerin bir kısmı hormonal dalgalanmalarla, bir kısmı ise hastalık süreçleriyle ortaya çıkar. Örneğin hamilelikte östrojen ve progesteron seviyelerindeki artış, metabolizma hızını ve kan akışını değiştirir. Bu hem vücut sıcaklığını hem de ter bileşimini etkileyerek çekiciliği artırır. Menstruasyon öncesi dönemde de benzer şekilde hormonal değişimler, koku profiline yansır. Tiroid hormonlarının yüksek çalıştığı hipertiroidi gibi durumlarda metabolizma hızı artar, bu da daha fazla ısı ve karbondioksit üretimi demektir. Bazı enfeksiyonlar, örneğin sıtma etkeni Plasmodium, evrimsel olarak ilginç bir strateji uygular: Konak vücudunun kokusunu değiştirerek sivrisineklerin ilgisini artırır. Böylece parazit, bir kişiden diğerine daha kolay taşınır. Şeker hastalığı (diyabet) da dolaylı yoldan etkili olabilir. Yüksek kan şekeri, cilt yüzeyindeki bazı kokusal bileşenleri değiştirir, ayrıca periferik dolaşımı etkileyerek cilt sıcaklığında farklılık yaratabilir.

6)Vücut ısısı yüksek olan ve çok terleyen insanların sivrisinekleri daha çok çektiği doğru mu? Terin içindeki hangi maddeler sivrisineklerin ilgisini çeker?

●Evet, bu tamamen doğru. Öncelikle, vücut ısısı yüksek olan kişiler (ister genetik yapıları gereği, ister spor sonrası, ister ateşli hastalıklar nedeniyle olsun) sivrisinekler için termal kamera gibi çalışan gözlerde çok net görünür. Onlar bu ısı farklarını antenlerindeki özel reseptörlerle hissederler. Terleme ise başka bir cazibe kaynağı. Ter aslında çoğunlukla sudur ama içinde laktik asit, amonyak, üre, çeşitli yağ asitleri ve tuzlar bulunur. Özellikle laktik asit, sivrisinekler için çok güçlü bir kimyasal sinyaldir. Spor yaptığınızda kaslarınız daha fazla laktik asit üretir, bu da cildinize ter yoluyla çıkar. Sivrisinekler bu kokuyu metrelerce öteden alabilir. Ayrıca, terin cilt yüzeyinde buharlaşmasıyla oluşan nemli ortam da, onların ısı ve koku algısını güçlendirir. Bu yüzden sıcak, nemli yaz akşamlarında hem çok terleyen hem de metabolizması yüksek çalışan kişiler adeta ‘açık büfe’ etkisi yaratır.

7)Giydiğimiz kıyafetlerin renginin, sivrisineklerin bizi bulmasında bir etkisi var mı? Hangi renklerden kaçınmalıyız?

●Evet, kıyafet renginiz sivrisineklerin sizi ne kadar kolay fark ettiğini doğrudan etkileyebilir. Sivrisinekler, anten ve gözlerindeki özel yapılar sayesinde hem kimyasal hem de görsel ipuçlarını kullanırlar. Görsel tarafta, özellikle koyu renkler sivrisineklerin ilgisini daha çok çeker. Bunun sebebi basit: Koyu renkler, güneş ışığını daha fazla emer ve vücut etrafında sıcak hava tabakası oluşturur. Sivrisinekler hem bu ısıyı hem de renk kontrastını uzak mesafeden algılayabilir. Ayrıca bazı çalışmalar, özellikle siyah ve kırmızı tonlarının sivrisineklerde ‘daha yakına gel’ sinyali oluşturduğunu gösteriyor. Açık renkler ise hem ısı yayılımını azaltır hem de çevreyle daha fazla kamuflaj sağlar.Tropikal bölgelerde çalışan saha biyologlarının çoğu, bu nedenle açık renkli ve bol kıyafetleri tercih eder. Yani yaz akşamı mangalda koyu renk tişört giymek, sivrisinekler açısından ‘buradayım’ diye bağırmakla eşdeğer olabilir. Kısacası, sivrisineklerin radarında daha az görünmek istiyorsanız, açık tonlarda, hafif ve nefes alabilen kumaşları tercih edin.

8)Diyabet gibi bazı hastalıklara sahip kişilerin sivrisinek ve başka sineklerin örneğin: baldırsokan sineği (kan emen karasinek) gibi, sokmasında etkisi var mıdır?

●Evet, diyabet ve benzeri bazı metabolik hastalıklar, kan emen böceklerin sizi bulma ihtimalini artırabilir. Bunun birkaç bilimsel nedeni var. Diyabette kan şekeri seviyesi yükseldiğinde, bu yalnızca iç metabolizmayı değil, cilt yüzeyini de etkiler. Yüksek glikoz, ter ve ciltteki diğer salgılarda da iz bırakır. Terin kimyasal bileşimi değişir, özellikle laktik asit ve asetona benzer uçucu bileşikler artabilir. Bunlar hem sivrisineklerin hem de baldırsokan gibi kan emici karasineklerin algılayabildiği güçlü koku sinyalleridir. Ayrıca, diyabetli bireylerde periferik dolaşımda değişiklikler olur. Cilt sıcaklığı bazı bölgelerde artabilir, bu da böceklerin ısı sensörleri için hedefi daha görünür hale getirir. Bağışıklık sistemi baskılanmış ya da kronik hastalıkları olan kişilerde ise ilginç bir durum daha var: Bazı patojenler, konağın kokusunu ‘daha çekici’ hale getirecek şekilde değiştirir. Bu durum özellikle sıtma gibi parazit hastalıklarında çok net gösterilmiştir. Sonuç olarak, diyabet gibi kronik hastalıklar sadece vücut içi biyokimyayı değil, dışarıya yayılan ‘koku imzasını’ da değiştirir. Kan emen böcekler ise bu imzayı adeta bir GPS sinyali gibi takip eder.