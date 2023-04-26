Skolyoz nedir, belirtileri neler? Skolyoz tedavisi nasıl yapılır? 6 soruda skolyoz

Skolyoz (Omurga eğriliği) omurganın, sağ ya da sol yana doğru eğrilmesi anlamına geliyor. Skolyoz hastalarında omurgada yaşanan eğilme hastalar için birçok günlük harekette sıkıntı yaşamlarına neden olabiliyor. Medipol Esenler Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi İlknur Topal skolyaza dair merak edilenleri anlattı.

Skolyoz nedir?

Skolyoz gelişmekte olan omurganın normal gelişim statüsüne uyumlanmaksızın eğrilmesi olarak tanımlanabilir.

Skolyozun türleri nelerdir?

Skolyoz yapısal ve yapısal olmayan skolyoz şeklinde iki ana gruba ayrılır. Yapısal olmayan tipte altta yatan bacak kısalığı, tümör, enfeksiyon, bel fıtığı gibi bir neden vardır. Ayrıca histerik tip skolyoz dediğimiz psikiyatrik bir bozukluk sonucu oluşan skolyoz da bu grupta yer alır. Bu nedenler tedavi edilirse skolyoz da düzelecektir. Yapısal tipte ise kemik, kas, bağ dokusu veya sinir sisteminde bir bozukluk vardır. Düzelmesi beklenmez. Yapısal tipin de birçok alt tipi olup en sık görülen tipi İdiopatik(nedeni belli olmayan) tiptir.

Skolyoz risk grupları nelerdir? Genetik geçiş özelliği var mıdır?

En sık görülen skolyoz olan idiopatik skolyozun kanıtlanmış bir nedeni yoktur ancak ailede herhangi birinde skolyoz varsa diğer kardeşlerde de oluşma ihtimalinin normalden biraz daha fazla olduğu bilinmektedir. Skolyozun bazı genlerle ilişkili olduğu bilinmektedir ama tek neden bu değildir. Ayrıca kız çocuklarında erkeklere göre 8-10 kat daha fazla görülmektedir.

Skolyoz belirtileri neler?

Sağlıklı bir bireyde vücut dizilimleri eşit olmalıdır. Baş orta hatta omuzlar eşit hizada kürek kemikleri eşit hizada meme ucu eşit hizada, köprücük kemikleri eşit hizada, dirsekler eşit hizada, bel ve kalça kıvrımları eşit hizada, dizler ayak bileği eşit hizada olmalıdır.

Omurga eğriliğinde bu eşit ve muntazam dizilimde sapma olur. Bu da duruşta şekil bozukluğu ve simetride bozulma şeklinde yansır.

Bir tarafa daha çok yük binmesine bağlı olarak bel boyun sırt ağrıları olabilir.

Anne-babaların çocuklarında omurga eğriliği olup olmadığını anlaması mümkün müdür?

Skolyoz sinsi ilerleyen bir hastalıktır ancak dikkatli bir aile erken farkına varabilir. Dışarıdan bakıldığında skolyozu düşündüren bazı fiziksel değişiklikler görülebilir. Omuz eşitsizliği, bir kürek kemiğinin diğerine göre yüksekte ya da daha belirgin olması, göğüs eşitsizliği, arkadan bakıldığında gövdenin yana kayması, leğen kemiğinde (pelvis) eşitsizlik, öne eğilmekle sırtta oluşan kamburlaşma bunlardan bazılarıdır. Ailenin dikkatinin yanında yapılan okul taramaları da skolyoz teşhisinde önemli bir yer tutar.

Skolyoz tedavisi

Skolyoz derecesine göre tedavi protokolü şekillenir. 20 derecenin altındaki eğriliklerde sadece egzersiz tedavisi uygulanır. 20 derece üzerindeki eğriliklerde korse tedavisi de verilir. 40 derece üstünde ise Skolyoz cerrahisi yapılır.

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