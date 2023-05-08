Soğuk algınlığından 24 saat içinde kurtulabilmeniz için 4 öneri

Nezle olduğunuzda, ondan hızla kurtulmak istersiniz. Bolca dinlenmek ve susuz kalmamak, en iyi ve kanıtlanmış yöntemlerden ikisi arasında yer alır.

Ancak uzmanlara göre burun akıntısı, boğaz ağrısı ve hırıldayan öksürükle mücadele etmenin biraz daha sıra dışı başka yolları da var...

SOĞUK ALGINLIĞINDAN KURTULABİLMENİZ İÇİN 4 ÖNERİ

ILIK BİR BANYO VEYA DUŞ ALIN

Reading Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalık uzmanı olan Dr Simon Clarke'a göre, sıcak kalmak aslında soğuk algınlığı semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. "Eğer üşüyorsanız ve vücut ısınızı yükseltmeniz gerekiyorsa, banyo yapmak veya duş almak bunu yapmanın iyi bir yoludur" diyor. Duştaki buhar sadece sizi ısıtmakla kalmaz, aynı zamanda mukusu incelterek tıkalı sinüslerinizi de temizler. Bu, burnunuzun daha kolay akmasını sağlar.

Eczacı Thorrun Govind, aynı faydayı görmek için bir kaseyi sıcak suyla doldurmayı ve buharı solumayı öneriyor. Duşta veya banyoda sıcak su aynı zamanda kan akışını artırır, bu da kaslarınızı rahatlatır ve yatıştırır.

TEMPOLU BİR YÜRÜYÜŞE ÇIKIN

Kendinizi bitkin hissediyorsanız, muhtemelen dışarıdaki soğuğa göğüs germek konusunda isteksizsinizdir. Ancak uzmanlar, tempolu bir yürüyüş için dışarı çıkma cesaretini bulmanız gerektiğini ve bunun gerçekten iyileşmenize yardımcı olabileceğini söylüyor.

Dr Clarke, yürüyüş yapmanın ve biraz temiz hava almanın sağlığınız için her zaman iyi olduğunu söylüyor. Bir ABD tıbbi araştırma merkezi olan Mayo Clinic, egzersizin burun kanallarınızı açarak tıkalı burnunuzu geçici olarak rahatlatabileceğini söylüyor. Ancak, hastayken yürüyüşe çıkmanın iyileşmenize yardımcı olacağı mantığına herkes katılmıyor. Ayrıca, düzenli egzersiz de zamanla bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve bu da uzun vadede size yardımcı olabilir.

KÖRİ YİYİN

Dr Clarke şöyle diyor: "Şahsen ben bunun işe yaradığını düşünüyorum. Bunun herhangi bir bilimsel dayanağı yok fakat baharatlı yiyecekler yemek sizi biraz rahatlatıyor. Bunun bir nedeni, baharatların hava yollarınızı tahriş ederek onları açmasıdır. Burnunuzu açar ve kolayca nefes almanızı sağlar.

Cardiff Üniversitesi'ndeki Soğuk Algınlığı Merkezi, baharatlı yemeğin tükürük salgılamanıza yardımcı olduğunu, öksürük ve boğaz ağrısı semptomlarınızı azalttığını buldu. Köriler virüsleri yok eden vitaminlerle doludur.

Yemeklere ekstra bir tat vermek için eklenen sarımsak ve zencefil gibi malzemeler, birçok soğuk algınlığına neden olan rinovirüsle savaşmaya yardımcı olabilecek çinko bakımından zengindirler. Uzmanlar hemen harekete geçeceklerini düşünmüyorlar, ancak potansiyel olarak yardımcı olabilirler.

SICAK İÇECEK TÜKETMEK

Cardiff Üniversitesi'nin Soğuk Algınlığı Merkezi'nden Profesör Ron Eccles ve ekibi, rahatlatıcı bir sıcak içecek tüketmenin burun tıkanıklığı üzerindeki etkilerini inceledi.

Rinology dergisinde 2008 yılında yapılan araştırma, sıcak bir içeceğin burun akıntısı, öksürük, hapşırma, boğaz ağrısı, üşüme ve yorgunlukta anında rahatlama sağladığını buldu. Ancak oda sıcaklığında bir içecek yalnızca burun akıntısı, öksürük ve hapşırma semptomlarını hafifletti.

Profesör Eccles şöyle diyor: "Herhangi bir sıcak ve lezzetli içecek, özellikle boğaz ağrısı ve öksürük olmak üzere, soğuk algınlığı semptomlarının çoğunu giderir."

Bayan Govind, "Bol miktarda sıvı içmeniz gerekiyor çünkü bu, mukus zarlarınızı kaygan tutuyor. İnsanları biraz daha rahat hissetmeleri için ılık sıvı içmeye teşvik ediyoruz'' diyor.