Tarçının kanıta dayalı insan sağlığına 10 faydası

Tarçın, antioksidanlar ve diğer faydalı bileşikler açısından oldukça zengindir. Bazı araştırmalar, kan şekeri kontrolünü desteklemeye, kalp hastalığına karşı korumaya ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabileceğini söylemektedir.

Tarçın, tıbbi özellikleri nedeniyle binlerce yıldır çok kullanılan bir baharattır. Son yıllarda modern bilim, tarçının sağlığa faydalarının çoğunu doğrulamaya başladı.

İşte tarçının bilimsel araştırmalarla desteklenen 10 faydası:

TARÇININ KANITA DAYALI 10 FAYDASI

1-GÜÇLÜ TIBBİ ÖZELLİKLER İÇERİR

Tarçın, bilimsel olarak Cinnamomum olarak bilinen ağaçların iç kabuklarından elde edilen bir baharattır. Daha sonra iç kabuk çıkarılır ve odunsu kısımlar çıkarılır. Kuruduğunda, tarçın çubukları adı verilen rulolar halinde kıvrılan şeritler oluşturur. Bu çubuklar tarçın tozu oluşturmak için öğütülebilir.

Tarçının belirgin kokusu ve tadı, sinnamaldehit bileşiğinde çok yüksek olan yağlı kısımdan kaynaklanmaktadır. Bilim adamları, tarçının sağlık ve metabolizma üzerindeki güçlü etkilerinin çoğundan bu bileşiğin sorumlu olduğuna inanıyor.

Eski Mısır'a kadar uzanan ve tarih boyunca bir bileşen olarak kullanılmıştır. Tarçın o zamanlar nadir ve değerliydi. Krallara layık bir hediye olarak görülüyordu. Bu günlerde ise tarçın uygun fiyatlı ve çoğu süpermarkette yaygın olarak bulunabiliyor. Ayrıca çeşitli yiyecek ve tariflerde de kullanılıyor.

2- ANTİOKSİDANLARLA YÜKLÜ

Antioksidanlar, vücudunuzu serbest radikallerin neden olduğu oksidatif hasardan korur.

Tarçın, polifenoller dahil olmak üzere güçlü antioksidanlarla doludur.

Bir çalışma, tarçın takviyesinin kandaki antioksidan seviyelerini önemli ölçüde artırabildiğini ve C-reaktif protein gibi iltihabı ölçmek için kullanılan belirteçlerin seviyelerini azaltabildiğini buldu.

Aslında tarçının antioksidan etkileri o kadar güçlüdür ki, doğal bir gıda koruyucusu olarak bile kullanılabilir.

3- İLTİHAP ÖNLEYİCİ ÖZELLİKLERE SAHİP

Enflamasyon, vücudunuzun enfeksiyonlara yanıt vermesine ve doku hasarını onarmasına yardımcı olduğu için inanılmaz derecede önemlidir. Bununla birlikte, iltihaplanma kronik olduğunda ve vücudunuzun kendi dokularına yöneldiğinde bir sorun haline gelebilir. Tarçın bu konuda faydalı olabilir. Çalışmalar, bu baharatın ve antioksidanlarının güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğunu göstermektedir.

4- KALP HASTALIĞINA KARŞI KORUR

Tarçın, dünya çapında önde gelen ölüm nedeni olan kalp hastalığı riskini azaltmasıyla ilişkilendirilmiştir.

Yapılan çalışmalar, tarçının her ikisi de kalp hastalığı için risk faktörü olan trigliserit ve toplam kolesterol seviyelerini azaltabileceğini buldu.

Tarçını en az 8 hafta boyunca sürekli olarak tükettiğinizde kan basıncını düşürdüğü de gösterilmiştir.

Tüm bu faktörler bir araya getirildiğinde, kalp hastalığı riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir.

5. İNSÜLİN DUYARLILIĞINI ARTTIRIR

İnsülin, metabolizmayı ve enerji kullanımını düzenleyen kilit hormonlardan biridir. Kan şekerini kan dolaşımınızdan hücrelerinize taşımak için de önemlidir. Bununla birlikte, bazı insanlar insülinin etkilerine karşı dirençlidir. Bu, metabolik sendrom ve tip 2 diyabet gibi durumların ayırt edici özelliği olan insülin direnci olarak bilinir. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, bazı çalışmalar tarçının insülin direncini azaltabileceğini düşündürmektedir. Tarçın, insülin duyarlılığını artırarak kan şekeri düzeylerini düşürebilir ve daha iyi kan şekeri kontrolünü destekleyebilir.

6- KAN ŞEKERİ DÜZEYİNİ DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLUR

Tarçın, kan şekerini düşürücü özellikleriyle bilinir. İnsülin direnci üzerindeki yararlı etkilerinin yanı sıra, tarçın kan şekerini başka mekanizmalarla da düşürebilir.

Birincisi, tarçının yemekten sonra kan dolaşımınıza giren şeker miktarını azalttığı gösterilmiştir. Bunu, sindirim sisteminizdeki karbonhidratların parçalanmasını yavaşlatan çok sayıda sindirim enzimine müdahale ederek yapar.

İkincisi, tarçındaki bir bileşik, hücrelere şeker alımını iyileştirmek için insülinin etkilerini taklit edebilir. Çok sayıda insan çalışması, tarçının yararlı etkilerini doğrulayarak, açlık kan şekeri düzeylerini düşürebileceğini ve uzun süreli kan şekeri kontrolünün bir belirteci olan hemoglobin A1c'yi iyileştirebileceğini göstermiştir.

7-NÖRODEJENERATİF HASTALIKLAR ÜZERİNDE FAYDALI ETKİLERİ OLABİLİR

Nörodejeneratif hastalıklar, sinir hücrelerinin yapısının veya işlevinin ilerleyici kaybı ile karakterize edilir. Alzheimer ve Parkinson hastalığı en yaygın türleridir.

Tarçında bulunan bazı bileşiklerin, beyinde Alzheimer hastalığının ayırt edici özelliklerinden biri olan tau adı verilen bir proteinin oluşumunu engellediği görülmektedir.

Parkinson hastalığı olan farelerde 2014 yılında yapılan bir çalışmada tarçın, nöronların korunmasına, normalleştirilmiş nörotransmitter seviyelerine ve motor fonksiyonların iyileştirilmesine yardımcı oldu.

8- KANSERE KARŞI KORUYABİLİR

Tarçın, kanser önleme ve tedavisinde potansiyel kullanımı açısından geniş çapta incelenmiştir.

Kanser hücrelerinin büyümesini ve tümörlerde kan damarlarının oluşumunu azaltarak etki eder ve kanser hücreleri için toksik gibi görünerek hücre ölümüne neden olur.

Yumurtalık kanseri olan farelerde yapılan bir araştırma, sinnamaldehitin kanser büyümesinde yer alan belirli proteinlerin ekspresyonunu engelleyebileceğini buldu. Bu bulgular, sinnamaldehitin yumurtalık kanseri hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını azaltabileceğini gösteren test tüpü deneyleriyle desteklendi.

Bununla birlikte, tarçının insanlarda potansiyel kanser önleyici etkilerini değerlendirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

9- BAKTERİYEL VE MANTAR ENFEKSİYONLARINI ÖNLEYEBİLİR

Tarçının ana aktif bileşenlerinden biri olan sinnamaldehit, çeşitli enfeksiyon türlerine karşı faydalı olabilir. Test çalışmaları, tarçın yağının solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bazı etkenleri öldürmeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Listeria ve Salmonella dahil olmak üzere belirli bakterilerin büyümesini de engelleyebilir. Ayrıca tarçının antimikrobiyal etkileri de diş çürümelerini önlemeye ve ağız kokusunu azaltmaya yardımcı olabilir.

10- ANTİVİRAL ÖZELLİKLERE SAHİP OLABİLİR

Bazı araştırmalar, tarçının belirli virüslere karşı korunmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Örneğin, Sinameki çeşitlerinden çıkarılan tarçının, insanlarda en yaygın HIV türü olan HIV-1'e karşı faydalı olduğu düşünülmektedir. Diğer araştırmalar, tarçının sivrisinekler tarafından bulaşan viral bir enfeksiyon olan grip ve Dang dahil diğer virüslere karşı da koruma sağlayabileceğini düşündürmektedir.