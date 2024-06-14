Tok tutan yiyecek mi arıyorsunuz? Greyfurtun faydalarına inanamayacaksınız!

Greyfurt keskin bir tadı olan aynı zamanda acımsı tatlı bir lezzete sahiptir. Barbados adasında ortaya çıkan bu narenciyenin çoğunluğu sudur. Vücudu sadece nemlendirmekle kalmaz, aynı zamanda vitamin ve mineralleri de sağlayarak onu sağlıklı bir meyve yapar. Greyfurtun genellikle pembe ve kırmızı çeşitleri bulunur ve kilo vermenize yardımcı olabilir, bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir, cilt sağlığınızı destekleyebilir ve hatta insülin direncini korumaya yardımcı olabilir. Beslenmenize kolayca dahil edebileceğiniz greyfurtun sağlığa faydalarını öğrenmek için okumaya devam edin.

GREYFURTUN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?

1. Bağırsak sağlığı

Greyfurt çok yüksek düzeyde lif içermese de bağırsaklarınıza iyi gelebilir. ABD Tarım Bakanlığı'na göre yaklaşık 100 gram greyfurtta yaklaşık 2 gram lif bulunur. Beslenme uzmanı Samreen Saniya, içinde lif bulunduğundan kabızlığın önlenmesine ve vücuttaki iyi bakterilerin artmasına yardımcı olabileceğini söylüyor.

2. Kilo yönetimi

Greyfurttaki lifin varlığı aynı zamanda uzun süre tok kalmanıza yardımcı olabileceği anlamına da gelir. Uzmanlar, uzun süre tok kalırsanız daha az yemek yediğinizi ve bunun da kilo vermenize yardımcı olabileceğini söylüyor.

3. Nemlendirmeye iyi gelir

Greyfurt sizi sıvı ihtiyacınızı karşılayabilecek suyla doludur. USDA'ya göre yaklaşık 100 gram greyfurtta 88,1 gram su bulunur. Vücudunuzun düzgün çalışması için sıvı almanız gerekir. Bazı işlevler arasında besinlerin hücrelerinize taşınması, eklemlerin ve organların korunması ve vücudunuzun sıcaklığının korunması yer alır.

4. Cilde iyi gelir

Greyfurt cildi güneş hasarından, güneş yanığından, iltihaptan ve yaşlanmadan koruyan C vitamini içeriyor. USDA'ya göre 100 gram greyfurt tüketirseniz 31,2 mg C vitamini alabilirsiniz.

5. Bağışıklığı artırabilir

Greyfurt iyi miktarda C vitamini içerdiğinden bağışıklığın artmasına yardımcı olabilir ve bu da bizi hastalıklardan korur. Nutrients dergisinde 2017 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre, C vitamini tüketen insanlar soğuk algınlığını, bu hastalığa sahip olmayanlara göre daha çabuk iyileşebilirler.

6. Göz sağlığı

Uzman, greyfurtta bulunan beta-karoten'in gözleriniz için faydalı olabileceğini söylüyor. Göz yüzeyinin nemli ve sağlıklı kalmasını sağlayarak yardımcı olabilir. Böylece göz kuruluğu gibi sorunlarla uğraşmanıza gerek kalmayabilir.

7. İnsülin direncini azaltabilir

Journal of Medicinal Food'da 2006 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre, yemeklerden önce günde üç kez greyfurt yiyen katılımcılar, narenciye yemeyenlere kıyasla insülin seviyelerinde ve insülin direncinde bir azalma gördü. Uzman, greyfurtta bulunan lif, C ve A vitaminlerinin insülin direncini korumaya ve diyabeti önlemeye yardımcı olabileceğini söylüyor.

8. İskemik inme riskini azaltabilir

Amerikan Kalp Derneği'ne göre greyfurt gibi turunçgiller, kadınlarda iskemik felç riskini azaltabilecek flavonoidlere sahiptir. Beynimizin bir kısmına kan akışı azaldığında veya bloke olduğunda iskemik inme meydana gelir ve beyin dokusunun oksijen ve besin alması engellenir.