Topuk dikeni belirtileri neler, neden olur? Topuk dikeni tedavisi nasıl yapılır? 5 soruda topuk dikeni

Tıp dünyasında osteofit ismiyle anılan topuk dikeni, topukta oluşan, yere basmakla ayak tabanında batma tarzında ağrı ve buna bağlı olarak yürüme zorluğuna neden olan bir hastalık. Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Ortopedi̇ ve Travmatoloji̇ Uzmanı Op. Dr. Murat Toygar Güler, topuk dikenine dair merak edilenleri anlattı.

Topuk dikeni (kalkaneal spur) nedir?

Topuk dikeni̇, topuk kemiği ile taban çukuru arasında oluşan kemik benzeri kalsiyum birikintisidir. Sıklıkla kas ve bağ dokusunda görülen uzun süreli gerginliğinin sonucudur.

Topuk dikeni (kalkaneal spur) nedeni nedir?

Sert yüzeylerde yürümek, koşmak veya zıplamak gibi hareketlerden kaynaklanan stres, topuk dikeninin yaygın bir nedenidir.

Topuk dikeninde en çok görülen şikayetler ve belirtiler nelerdir?

En çok görülen şikayetler aralıklı veya kronik ağrıdır. Genellikle sabah saatlerinde ilk ayağa kalkıldığında ayak tabanlarına bıçak saplanması gibi veya iğne batması şeklinde ağrı olur.

Topuk dikeni tanısı nasıl konur?

Topuk dikeni tanısı ve topuk dikeninden emin olma durumu, ayakta röntgen filminde kemik çıkıntısının görülmesi ile bu tanı koyulur.

Topuk dikeni tedavisi nasıl olur?