Üreme sağlığı uzmanı doktor Natalie Crawford, eşinin yapmasına izin vermeyeceği 5 şeyi paylaşıyor
ABD'de üreme sağlığı üzerine çalışan doktor Natalie Crawford, sperm sağlığı için eşinin yapmasına izin vermeyeceği 5 şeyi Instagram hesabından paylaştı, paylaşımı binlerce görüntüleme aldı. İşte ona göre doğurganlığı etkileyip zarar veren 5 şey!
ABD'li Doktor Natalie Crawford, eşinin sperm sağlığını etkileyebileceği için yapmasına izin vermeyeceği şeyleri sıraladı. TikTok hesabından paylaştığı video oldukça ilgi gördü.
- Dr. Crawford, ilk olarak eşinin sigara içmesine asla izin vermeyeceğini bunun sperm üretimini azalttığını söylüyor.
- Crawford uyuşturucunun da 'kesinlikle korkunç' olduğunu, sperm üretimini azalttığını ve spermin morfolojisini etkilediğini söylüyor.
- Eşinin kucağında dizüstü bilgisayarla oturmasını istemediğini belirtiyor. Isının testislerin sıcaklığını artıracağını ve bunun spermlerde anormal şekilde artışa sebep olabileceğini savunuyor.
- Beslenme konusunda ise eşinin işlenmiş et yemesini istemediğini belirtiyor. İşlenmiş etlerin çok fazla kimyasal barındırabileceği için bunun zararlı olabileceğini söylüyor.
- Eşinin testosteron ve anabolik steroid kullanmasını da istemeyeceğini aktarıyor.
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Dr. Crawford, alkol almanın da kısırlığa yol açabileceğini bu yüzden alkol tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.
Video 212.000'den fazla beğeni aldı.
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