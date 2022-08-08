Üretra darlığı belirtileri neler? Üretra darlığı ameliyatı nasıl olur? Üretra darlığı hakkında 8 soru cevap

Üretra darlığı idrarın mesaneden çıkarak rahat bir şekilde dışarı boşaltılmasına engel olan ve sonuçta idrarın mesanede birikmesine, mesanenin tam olarak boşaltılamamasına neden olan bir hastalık. Peki Üretra darlığı belirtileri neler? Üretra darlığı ameliyatı nasıl olur? Tedavi edilmezse ne gibi sonuçlar doğurabilir? Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Yanaral üretra darlığına dair merak edilenleri anlattı.

Üretra darlığı nedir?

Üretra idrarın vücuttan dışarı taşınmasını sağlayan, dış idrar deliği ile mesane arasındaki idrar kanalıdır. Hem erkeklerde hem kadınlarda olan bir organ olmakla beraber erkeklerdeki yapısı nedeniyle üretra hastalıkları daha çok görülür. Üretra darlığı idrarın mesaneden çıkarak rahat bir şekilde dışarı boşaltılmasına engel olan ve sonuçta idrarın mesanede birikmesine, mesanenin tam olarak boşaltılamamasına neden olan bir hastalıktır.

Üretra darlığı belirtileri neler?

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Yanaral erkeklerde daha sık olmakla birlikte nadiren kadınlarda da görülebilen üretra (idrar yolu) darlığının gelişimi ile oluşabilen birçok belirtisi olduğunu vurgulayarak, belirtileri, idrar akışının güçsüzleşmesi veya atılan idrar hacminde azalma, ani olarak idrara sıkışma, idrar yapma sonrasında mesanenin tam boşaltılamamış olarak hissedilmesi, kesikli idrar yapma, idrar yapma sırasında ağrı veya yanma hissinin oluşması, idrar tutamama, alt karın bölgesi ve genital bölgede ağrı hissedilmesi olarak açıkladı.

Üretra darlığı nedenleri

Üretra darlığı; üretradan girilerek yapılan endoskopik-kapalı prostat, mesane ve idrar yolu taş ameliyatları, idrar sondası takılması, trafik kazası, yüksekten düşme sonrasında oluşabilir. Üretra darlığının önemli bir başka nedeni de geçirilmiş idrar yolu enfeksiyonlardır. Özellikle bel soğukluğu gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar tedavi edilmediği veya tekrarladığı takdirde üretra darlığına neden olabilir. Bazen de üretrada nedeni bilinmeyen darlılar oluşabilmektedir.

Üretra darlığı teşhisi nasıl konur?

Kişinin şikayetlerinin değerlendirilmesi, üroflovmetri adı verilen bir cihaz ile idrar akış hızının ölçülmesi ve işeme eğrisinin görülmesi, ulrason ile işeme sonrası geride kalan idrar miktarının ölçülmesi, gerektiğinde üretrografi adı verilen üretranın ilaçlı filmi ve idrar yolunun endoskopik olarak değerlendirilmesi ile üretra darlığı tanısı konur.

Bu tanıyı koymada belirtilen şikayetlerin iyi değerlendirilmesi çok önemlidir. Bu hastalığın yaptığı en önemli şikayetler; idrar yapmada zorlanma, idrar akış hızında azalma, sık sık tuvalete gitme, idrarı tam boşaltamama hissi olmasıdır. Bu tür şikayetlerin varlığı ve şiddeti detaylı bir şekilde sorgulamalıdır. Prostat büyümesi de benzer şikayetlere yol açabileceği için bu hastalıkların ayırımı iyi yapılmalıdır.

Üretra darlığı tedavi yöntemleri

Üretra darlığı ilaçla tedavisi olmayan bir hastalıktır. Tedavisinde temel olarak 2 yöntem vardır; endoskopik yani kapalı olarak darlığın kesilerek veya genişletilerek açılması ve açık üretra darlığı yani üretroplasti ameliyatıdır.

Tedavi kararı verilirken darlığın özellikleri ayrıntı değerlendirilir. Darlığın yeri, uzunluğu, darlık nedeni ve geçirilmiş ameliyat öyküsü tedavi yöntemine karar vermede dikkate aldığımız önemli verilerdir.

2 cm’den kısa ve yeni saptanmış darlıklarda ilk seçenek kapalı yöntemler tercih edilebilirken daha uzun ve tekrar eden darlıklarda açık üretroplasti ameliyatı uygulanmalıdır. Uygun olmayan tedaviler ile darlığın tekrar etme ihtimali yüksektir. Bu şekilde hastalar senede birkaç kez ameliyat ihtiyacı olması nedeniyle gerek tıbbi gerekse de sosyal olarak hayatlarını zorlaştıran bir sürece girebilmektedirler. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Yanaral bu noktada hastalara açık ameliyatın yüksek başarı oranı ile uygulanan kesin tedavi seçeneği olduğunu vurguladı.

Üretra darlığı tedavisi sonrası iyileşme süreci nasıldır?

Kapalı yöntemle tedavi edilen hastalar aynı gün hastaneden taburcu olmakta ve hastalığın durumuna göre 2-5 gün sondalı kalmaktadırlar. Açık ameliyat sonrası sonda süresi 14-21 gün arasında değişmektedir. Genellikle 7 gün istirahat yeterli olmakta ve sonrasında fiziki ağır iş yapmamak kaydıyla normal hayatlarına dönebilmektedirler.

Üretra darlığı tedavi edilmezse ne olur?

Öncelikle hastalığın yaptığı şikayetler nedeniyle hayat kalitesi bozulmaktadır. Ayrıca tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, prostat ve testis enfeksiyonları, böbrek yetmezliği, mesane taşı, acil müdahale gerekliliği ve karından sonda takılması görülebilir.

Üretra darlığı tekrar eder mi?

Üretra darlığı tekrar edebilecek bir hastalıktır. Özellikle uygun tedavi kararı alınmamış hastalarda bu oran daha yüksektir. Kapalı ameliyatın 2’den fazla uygulandığı durumlarda hastalığın tekrar etme ihtimali çok yüksektir. Bu nedenle kapalı darlık ameliyatları tekrar tekrar uygulanmamalı, bu noktada açık üretroplasti tedavisine baş vurulmalıdır. Açık ameliyat sonrası darlığın tekrar etme olasılığı düşüktür.