Usta sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti

Kaygısızlar’dan MFÖ’ye uzanan bir müzik öyküsü... Özkan Uğur'u kaybettik...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, sanatçı Özkan Uğur'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca, "Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.