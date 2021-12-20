Usta sanatçı Sezai Aydın hayatını kaybetti
Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın 69 yaşında hayatını kaybetti.
Usta sanatçı Sezai Aydın (15 Şubat 1952) yaşamını yitirdi... Sezai Aydın'ın bir süredir hastanede tedavi gördüğü, diyabete bağlı kalp yetmezliği nedeniyle vefat ettiği belirtiliyor.
Sezai Aydın, John Rambo, Rocky Balboa, Bill Cosby, Fred Çakmaktaş karakterlerindeki seslendirmeleriyle hafızalara kazınmıştı. Çok sayıda tiyatro oyununda da yer alan Aydın'ın seslendirdiği isimler arasında Al Pacino, Robert de Niro da vardı.
EŞİ GEÇEN AY HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Sanatçı Sezai Aydın'ın eşi, kadın hakları savunucusu ve psikolog Fatma Çiğdem Aydın Kasım ayında kanser nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.
🎙🎬 #Seslendirme - #Dublaj— Başkent İletişim Akademisi (@Baskentiletisim) August 12, 2018
Eğitmenlerimizden Sezai Aydın'ın seslendirdiği çalışmalardan kesitler. pic.twitter.com/pRsXbh3nVF
SEZAİ AYDIN KİMDİR?
Sezai Aydın 15 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da doğdu. Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı. John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş karakterleri seslendirmeleriyle ünlenmiştir.
Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu olan Aydın, Şehir Tiyatroları sanatçısı olup, bugüne kadar birçok oyunda görev yapmıştır. Bir dönem Keçiören Belediyesi'nde "Cumartesi Cumartesi" adlı bir çocuk eğlence programını yürütmüş olan ve kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol alan usta sanatçı, yıllarca birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini başarıyla yürütmüştür. Ayrıca, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde Seslendirme ve Oyunculuk eğitimleri vermektedir.
Oynadığı bazı tiyatro oyunları
Nekrassov : Jean-Paul Sartre - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2012
Buluşma Yeri : Duşan Kovacevic - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010
İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008
Rumuz Goncagül : Oktay Arayıcı - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007
Tekrar Çal, Sam : Woody Allen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006
Seni Seviyorum (oyun) : William Douglas - Tiyatrokare - 2005
Hadi Öldürsene Canikom : Aziz Nesin - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2004
Dosya (oyun) : Tuncer Cücenoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003
Pazartesi Perşembe : Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001
Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2000
Lüküs Hayat : Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999
Tatlı Çarşamba : Murıel Resnık
Oynadığı bazı sinema filmleri
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar - 2000
Kurtlar Vadisi Gladio - 2009
Oynadığı bazı dizi filmler
Koca Koca Yalanlar - Rıza - 2018
Altınsoylar - Mülayim Altınsoy - 2016
Gönül İşleri - Muzaffer - 2014 [1]
Alemin Kıralı - Genco Panço - 2012-2013
Yahşi Cazibe - Patron Hulusi - 2010-2012
Çocukluk Günleri - 2009
Avrupa Yakası - Konuk Oyuncu : Mahalle Berberi - 2009
Gece Gündüz - 2008
Sessiz Gemiler - 2007
Gizli Patron - 2006
Ömer Seyfettin: Perili Köşk - 2005
Beni Bekledinse - 2004
Serseri - 2003
Kınalı Kar - 2002
İç Güveyi Billy - 1999
Örümcek (dizi) - 1998
Kanal Yumuşak G - 1998
Yeni Bir Yıldız - 1997
Umut - 1997
Postacı Kapıyı Ara Sıra Çalar - 1993
Seslendirmeleri
Peter Pan Kaptan Hook
Taş Devri'ndeki Fred Çakmaktaş karakteri (çizgi film)
Cosby Show dizisinde Bill Cosby karakteri
Obelix (Hopdediks)
Sylvester Stallone
Ayı Yogi (çizgi film)
Robert de Niro
Al Pacino
Red Kit'teki Joe Dalton karakteri (çizgi film)
İnanılmaz Aile Edna
Shrek sonsuza dek mutlu
Kaynanalar - 1974
Aşk Bir Hayal- Konuk Oyuncu: Mümtaz Amca