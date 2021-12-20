Usta sanatçı Sezai Aydın hayatını kaybetti

Usta sanatçı Sezai Aydın (15 Şubat 1952) yaşamını yitirdi... Sezai Aydın'ın bir süredir hastanede tedavi gördüğü, diyabete bağlı kalp yetmezliği nedeniyle vefat ettiği belirtiliyor.

Sezai Aydın, John Rambo, Rocky Balboa, Bill Cosby, Fred Çakmaktaş karakterlerindeki seslendirmeleriyle hafızalara kazınmıştı. Çok sayıda tiyatro oyununda da yer alan Aydın'ın seslendirdiği isimler arasında Al Pacino, Robert de Niro da vardı.

EŞİ GEÇEN AY HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sanatçı Sezai Aydın'ın eşi, kadın hakları savunucusu ve psikolog Fatma Çiğdem Aydın Kasım ayında kanser nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

SEZAİ AYDIN KİMDİR?

Sezai Aydın 15 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da doğdu. Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı. John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş karakterleri seslendirmeleriyle ünlenmiştir.

Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu olan Aydın, Şehir Tiyatroları sanatçısı olup, bugüne kadar birçok oyunda görev yapmıştır. Bir dönem Keçiören Belediyesi'nde "Cumartesi Cumartesi" adlı bir çocuk eğlence programını yürütmüş olan ve kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol alan usta sanatçı, yıllarca birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini başarıyla yürütmüştür. Ayrıca, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde Seslendirme ve Oyunculuk eğitimleri vermektedir.

Oynadığı bazı tiyatro oyunları

Nekrassov : Jean-Paul Sartre - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2012

Buluşma Yeri : Duşan Kovacevic - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010

İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

Rumuz Goncagül : Oktay Arayıcı - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007

Tekrar Çal, Sam : Woody Allen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006

Seni Seviyorum (oyun) : William Douglas - Tiyatrokare - 2005

Hadi Öldürsene Canikom : Aziz Nesin - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2004

Dosya (oyun) : Tuncer Cücenoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003

Pazartesi Perşembe : Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2000

Lüküs Hayat : Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999

Tatlı Çarşamba : Murıel Resnık

Oynadığı bazı sinema filmleri

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar - 2000

Kurtlar Vadisi Gladio - 2009

Oynadığı bazı dizi filmler

Koca Koca Yalanlar - Rıza - 2018

Altınsoylar - Mülayim Altınsoy - 2016

Gönül İşleri - Muzaffer - 2014 [1]

Alemin Kıralı - Genco Panço - 2012-2013

Yahşi Cazibe - Patron Hulusi - 2010-2012

Çocukluk Günleri - 2009

Avrupa Yakası - Konuk Oyuncu : Mahalle Berberi - 2009

Gece Gündüz - 2008

Sessiz Gemiler - 2007

Gizli Patron - 2006

Ömer Seyfettin: Perili Köşk - 2005

Beni Bekledinse - 2004

Serseri - 2003

Kınalı Kar - 2002

İç Güveyi Billy - 1999

Örümcek (dizi) - 1998

Kanal Yumuşak G - 1998

Yeni Bir Yıldız - 1997

Umut - 1997

Postacı Kapıyı Ara Sıra Çalar - 1993

Seslendirmeleri

Peter Pan Kaptan Hook

Taş Devri'ndeki Fred Çakmaktaş karakteri (çizgi film)

Cosby Show dizisinde Bill Cosby karakteri

Obelix (Hopdediks)

Sylvester Stallone

Ayı Yogi (çizgi film)

Robert de Niro

Al Pacino

Red Kit'teki Joe Dalton karakteri (çizgi film)

İnanılmaz Aile Edna

Shrek sonsuza dek mutlu

Kaynanalar - 1974

Aşk Bir Hayal- Konuk Oyuncu: Mümtaz Amca