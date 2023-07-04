Uykusuzluk çekiyor olmanızın en büyük 5 nedeni

Ara sıra uykuya dalmakta veya uykuda kalmakta zorlanmak alışılmadık bir durum değildir. Ancak, asla uyuyamayacak gibi görünen insanlar için bu durum uykusuzluk gibi daha ciddi bir durumun göstergesi olabilir.

Bütünsel uyku uzmanı ve davranışsal uyku tıbbı uzmanı Sarah Silverman, "Uykusuzluk, genellikle uykuya dalmakta zorluk, uykuda kalmakta zorluk, çok erken uyanma ve/veya dinlendirici olmayan/kalitesiz uyku ile karakterize edilen yaygın bir uyku bozukluğudur" dedi.

Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi'ne göre, yetişkinlerin %30-35'inde kısa süreli uykusuzluk belirtileri, %15-20'sinde üç aydan kısa süren akut veya ayarlanmış uykusuzluk ve %10'unda en az üç ay boyunca haftada en az üç gece ortaya çıkan kronik uykusuzluk görülmektedir.

Uyku uzmanlarıyla uykusuzluğun en büyük erken uyarı işaretleri, ilişkili riskler ve tedavi seçenekleri hakkında konuştuk.

Uykuya dalmakta zorlanıyorsunuz

Uyku tıbbı uzmanı ve Sleep Number şirketi uzmanı Dr. Peter Polos, tutarlı bir uyku rutini izliyorsanız uykuya dalmanızın genellikle 15-20 dakika sürmesi gerektiğini söylüyor.

Uykuya dalmanızın bundan daha uzun sürdüğünü fark ederseniz, bu uykusuzluğun veya başka bir uyku bozukluğunun erken bir işareti olabilir.

Uykuda kalmakta sorun yaşıyorsunuz

Casey, insanların gece boyunca en az iki kez uyanma eğiliminde olduğunu ve bunun tıbbi durumlara, ruh sağlığına ve yaşa bağlı olarak değişebileceğini söyledi. İster tuvalete gitmek, ister telefonla konuşmak ya da biraz düşünmek için olsun, uzun süre uykuda kalamamak uykusuzluğun bir işareti olabilir.

Polos, "Gece boyunca uyanmak, beyin gelişimi ve genel sağlık için kritik olan önemli uyku aşamalarını bozabilir" dedi.

Gündüz uykululuk hali yaşıyorsunuz

Sekiz saat boyunca yatakta kalmış olsanız da bu, tüm bu süre boyunca gerçekten uyuduğunuz anlamına gelmez. Uykusuzluğun en yaygın uyarı işaretlerinden biri gündüz uykululuk halidir ve birçok kişi tarafından göz ardı edilir.

Uyku konusunda endişeleriniz var

Pek çok insan için uyku, günlerinin dört gözle bekledikleri bir bölümüdür. Ancak uykusuzluk sorunu yaşayanlar için yatma vakti stres ve endişe kaynağı olabilir.

Casey, "Bazen insanlar uykuları ve gece boyunca uyanıp uyanmayacakları konusunda endişelenmeye başlarlar" dedi. "Bu uykusuzluk için bir uyarı işareti olabilir çünkü bazen insanlar aşırı uyarılma ile mücadele eder, yani yatmadan hemen önce artan endişe veya düşünme onları gece ayakta tutar."

Daha sinirlisiniz ve konsantre olmakta zorlanıyorsunuz

Uyuyamamak başlı başına sinir bozucu olsa da, gün boyunca da hayal kırıklığına yol açabilir. Polos, "Uyku yoksunluğunun sonuçları zaman içinde kümülatif hale gelebilir" dedi. "Gün içinde odaklanmakta ve olağan görevleri yerine getirmekte zorlanabilir ve uykusuzluk nedeniyle hayal kırıklığına uğramış ve sinirli hissedebilirsiniz."