Uzman açıkladı: İnfluenza kaç günde geçer, belirtileri nelerdir? Influenza ne zaman geçer?

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Uzel, özellikle kış aylarında sık görülen influenza (grip) enfeksiyonunun belirtilerinden bulaşıcılık süresine kadar en çok merak edilen soruları anlattı.

İNFLUENZA NEDİR?

İnfluenza, influenza A ve B virüslerinin neden olduğu; özellikle sonbahar ve kış aylarında salgınlar halinde görülen, bulaşıcı bir solunum yolu enfeksiyonudur. Hastalık genellikle virüsle temas edildikten sonra 1–4 gün içinde ani başlangıçlı belirtilerle ortaya çıkar.

İNFLUENZA BELİRTİLERİ NELERDİR?

En sık görülen semptomlar; yüksek ateş, şiddetli halsizlik, yaygın kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve kuru öksürüktür. Burun akıntısı ve burun tıkanıklığı da tabloya eşlik edebilir. İnfluenza, soğuk algınlığından farklı olarak hastayı günlük yaşamdan tamamen alıkoyacak kadar ağır seyredebilir.

İNFLUENZA KAÇ GÜN SÜRER?

Klinik tablo çoğu hastada 5–7 gün içinde düzelmekle birlikte; öksürük, yorgunluk ve performans düşüklüğü birkaç hafta sürebilir.

İNFLUENZA İSHAL YAPAR MI?

Hastalık esas olarak solunum yollarını tutsa da; özellikle çocuklarda ve bazı erişkinlerde bulantı, kusma ve ishal gibi sindirim sistemi belirtileri de görülebilir.

İNFLUENZA'NIN BULAŞMA SÜRESİ NE KADARDIR?

İnfluenza virüsü, belirtiler başlamadan yaklaşık 1 gün önce bulaştırıcı hâle gelir ve semptomların ortaya çıkmasından sonraki 5–7 gün boyunca bulaşma riski devam eder. Çocuklarda, yaşlılarda ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde bu süre uzayabilir. Bu nedenle erken tanı, istirahat, uygun tedavi ve izolasyon önlemleri; hem hastalığın daha hafif geçirilmesi hem de toplumda yayılımın azaltılması açısından büyük önem taşır.