Uzman açıkladı: Menenjit belirtileri nelerdir, aşılar yeterli mi, nasıl bulaşır?

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kol ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Tarık Ediz Özkanlı, menenjit şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti...

Minik Tarık Ediz'in sınıf arkadaşları ve aynı servisi kullanan çok sayıda öğrenci tedbir amaçlı karantina altına alınmıştı. Tüm bunlar yaşanırken 'menenjit' ile ilgili tüm soru işaretlerini Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Binboğa'ya sorduk.

Dr. Fatih Binboğa

MENENJİTİN ERKEN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Menenjit, özellikle çocuklarda hızlı ilerleyebilen ciddi bir enfeksiyondur. Erken dönemde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, kusma, ense sertliği, ışığa hassasiyet, halsizlik ve bilinç değişiklikleri görülebilir. Bebeklerde ise huzursuzluk, emmeme, sürekli ağlama, bıngıldakta şişlik ve ateş en önemli uyarı bulgularıdır. Bu belirtiler ortaya çıktığında zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

HASTALIK NASIL BULAŞIR?

Menenjit etkenine göre değişmekle birlikte en sık damlacık yoluyla bulaşır. Öksürme, hapşırma, yakın temas, aynı ortamda uzun süre bulunma bulaşı kolaylaştırır. Özellikle kreş, okul, yurt gibi kalabalık ortamlarda risk artar.

MENENJİT AŞILARI RUTİN AŞI TAKVİMİNDE Mİ?

Evet. Türkiye’de rutin çocukluk aşı takviminde yer alan HiB (Haemophilus influenzae tip b) ve pnömokok aşıları menenjite karşı koruma sağlar. Meningokok aşıları ise rutin takvimde olmamakla birlikte, hekim önerisiyle özellikle risk grubundaki çocuklara uygulanmaktadır.

AŞILAR YÜZDE YÜZ KORUMA SAĞLAR MI?

Hiçbir aşı yüzde yüz koruma sağlamaz; ancak menenjit aşıları hastalığa yakalanma riskini çok büyük oranda azaltır ve en önemlisi hastalığın ağır seyretmesini ve ölümcül komplikasyonlarını önler. Bu nedenle aşılar hayati öneme sahiptir.

ÇEVREMİZDE BİR VAKA VARSA NE YAPMALIYIZ?

Yakın temaslı kişiler mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Gerekli durumlarda koruyucu antibiyotik tedavisi verilebilir. Belirti gelişimi açısından birkaç gün dikkatli takip yapılmalı; ateş, baş ağrısı, halsizlik gibi şikâyetler varsa gecikmeden doktora gidilmelidir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İLE MENENJİT ARASINDA NASIL BİR BAĞ VAR?

Bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklarda menenjit riski daha yüksektir. Prematüre bebekler, kronik hastalığı olanlar veya bağışıklığı baskılanmış çocuklar daha yakından izlenmelidir. Aşılar, bağışıklık sistemini hastalığa karşı önceden hazırlayarak menenjite karşı en güçlü korumayı sağlar.