Uzman uyardı: Regl döneminde denize girerken dikkat edilmesi gereken 4 kural

Yaz aylarında tatil planları yapan birçok kadının aklında regl döneminde denize veya havuza girmenin kafa karışıklığı var. Bu konudaki yanlış inanışlar ve endişeler devam ederken, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Erhan Aktürk, konuya bilimsel verilerle açıklık getirdi.

1. Regl döneminde denize veya havuza girmek hijyen açısından bir sorun yaratır mı? Enfeksiyon riski var mıdır?

Regl döneminde denize veya havuza girmek genellikle hijyen açısından bir sorun oluşturmaz, ancak bazı önlemler alınmazsa enfeksiyon riski artabilir:

Temizlik açısından deniz, klorlanmış havuza göre daha doğal bir ortam sunsa da, bakteriler açısından tamamen risksiz değildir.

Havuzlar, özellikle iyi klorlanmamışlarsa veya kalabalıksa, genital enfeksiyon (örneğin vajinit, idrar yolu enfeksiyonu) riski doğurabilir.

Ancak, regl döneminde tampon veya menstrual kap kullanmak ve hijyen kurallarına dikkat etmek enfeksiyon riskini büyük ölçüde azaltır.

Doç. Dr. Erhan Aktürk

2. Denizde veya havuzda hangi regl ürünlerini kullanmak en güvenlidir?

En güvenli ve etkili regl ürünleri şunlardır:

Tampon: Suya karşı en yaygın kullanılan çözümdür. Vajina içinde durduğu için dışarı sızıntı olmaz. Ancak yüzmeden hemen önce takılmalı, sudan çıkınca en geç 4-6 saat içinde değiştirilmelidir.

Menstrual kap (cup): Regl kanını vajina içinde toplayan silikon kaplardır. Suya karşı oldukça etkilidir, daha uzun süre dayanır (8-12 saat), sızıntı riski düşüktür.

Ped veya günlük ped kullanımı deniz ya da havuz için uygun değildir; suyu emer, sızıntıya ve tahrişe neden olabilir.

3. Kullanılan ürünler (tampon vb.) ıslak kaldığında sağlık açısından ne gibi riskler oluşturabilir? Suya girip çıktıktan sonra nelere dikkat edilmeli?

Islak kalan ürünler bazı riskler taşıyabilir:

Tampon suyu emerek şişebilir ve bu durum hem sızıntıya hem de vajinal flora dengesinin bozulmasına neden olabilir.

Çok uzun süre içeride kalan tamponlar bakteri üremesi riskini artırır. Bu da nadiren de olsa Toksik Şok Sendromu (TSS) gibi ciddi sorunlara yol açabilir.

Nelere dikkat edilmeli?

-Suya girmeden hemen önce temiz bir tampon veya kap kullanılmalı.

-Sudan çıktıktan sonra hemen değiştirilmelidir.

-Islak mayo mümkünse hemen çıkarılmalı, genital bölge kurulanmalı ve kuru bir mayo veya iç çamaşırı giyilmelidir.

-Eğer tahriş ya da yanma hissedilirse yüzmeye ara verilmeli ve gerekirse bir jinekoloğa danışılmalıdır.

4. Suya girmek, regl akışını gerçekten durdurur mu, yoksa sadece yavaşlatır mı?

Suya girildiğinde regl kanaması durmaz, ama geçici olarak yavaşlayabilir. Bunun nedeni, su basıncının vajinal açıklıkta bir tampon etkisi yaratması ve kanın dışarı çıkmasını zorlaştırmasıdır. Ancak bu etki geçicidir; sudan çıkıldığında akış normal hızına döner.

5. Yüzmek, regl sancılarını ve şişkinliği azaltmada etkili midir? Eğer öyleyse, bu durumun bilimsel bir açıklaması var mı?

Evet, yüzmek regl sancılarını ve şişkinliği azaltmada etkili olabilir.

Bilimsel nedenleri:

Endorfin Salgısı: Egzersiz, özellikle su içinde yapılanlar, vücudun doğal ağrı kesicisi olan endorfinleri artırır. Bu da kramp hissini hafifletir.

Kan dolaşımı hızlanır: Bu da pelvik bölgedeki kasların gevşemesine ve rahimdeki kasılmaların azalmasına yardımcı olur.

Rahatlatıcı Etki: Su, vücut ağırlığını hafiflettiği için karında ve beldeki baskı azalır; bu da şişkinlik hissini hafifletir.

Eğer ağrılar çok şiddetliyse veya baş dönmesi, halsizlik gibi belirtiler varsa, yüzmeden önce doktora danışmak uygun olur.