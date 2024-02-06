Uzmanlar, IQ'nuzu geliştiren 10 sağlıklı gıdayı açıklıyor

Besleyici gıdalar tüketmek fiziksel bedenimize iyi baksa da bilişsel sağlığımızda da büyük bir rol oynayabilir. Sağlıklı gıdalar, genel sağlığımıza ve uzun ömürlülüğümüze yardımcı olan bir zihin ve vücut bağlantısı oluşturur. Ancak kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor: Beynimiz için tüketilebilecek en iyi yiyecekler nelerdir? IQ'nuzu geliştirmek için günlük beslenmenize dahil etmemiz gereken sağlıklı yiyecekleri öğrenmek için kayıtlı diyetisyenler ve doktorlarla konuştuk.

IQ'NUZU ARTIRAN 1O SAĞLIKLI GIDA

1- Somon

Rima Kleiner, "Somon nihai süper besindir. Sağlık açısından inanılmaz faydaları olan omega-3 yağ asitleri DHA ve EPA'nın en zengin kaynaklarından biridir" diyor. "Omega-3'ler kardiyovasküler, beyin sağlığı ve bilişsel işlevlerin iyileştirilmesine yardımcı olmanın yanı sıra inflamasyonu azaltır ve bağışıklığı güçlendirir. Somon, kalp-sağlıklı dozda omega-3 yağ asitleri (sağlıklı bir kalp, beyin ve gözler için gereklidir) ve kolin sağlar. (beyin gelişimi ve hafıza için)."

D. Nicole Avena ise, "Beynin düzgün çalışması için gerekli olan B vitaminlerini içeriyor. "Aynı zamanda beyin sağlığını destekleyen omega-3 yağ asitleri DHA ve EPA'nın da harika bir kaynağıdır. DHA'nın azalması hafıza kaybıyla ilişkilendirilmiştir, bu nedenle DHA'yı artırmak hafıza yeteneklerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir." diyor.

2- Fermente gıdalar

Beslenme uzmanı Alicia Harper, "Son araştırmalar bağırsaklarımızdaki ve sindirim sistemimizdeki bakterilerin beynimiz üzerinde doğrudan etkisi olabileceğini gösteriyor" diyor. "Bazı bilim insanları bu çalışmalar nedeniyle bağırsaklarımızı ikinci beynimiz olarak adlandırıyorlar.

Beyniniz için en iyi gıdalar, iyi Probiyotik Bakteriler açısından zengin olanlardır. Kimchi, lahana turşusu, kefir gibi fermente gıdalar, bağırsaklarınız aracılığıyla beyninizin bakımı için harika seçeneklerdir. Ayrıca süper lezzetliler.

3- Renkli sebze ve meyveler

Antioksidanlar vücudumuzdaki serbest radikalleri söndürür ve iltihabı azaltır. Beyindeki iltihaplanma demans, Alzheimer ve Parkinson hastalığı riskini artırabilir ve aynı zamanda depresyon riskini de artırabilir. Her öğünde tabağınızı rengarenk meyve ve sebzelerle doldurun. Farklı meyve ve sebzelerin rengi onların antioksidan içeriğini gösterir, bu nedenle farklı renkleri yediğimiz zaman, vücudumuzdaki çeşitli farklı antioksidanlarda bulunur ve bunların her birinin sağlığa farklı yararları vardır.

4- Çikolata

Beslenme uzmanı Jason Hughes, "Çikolata yemekten elde ettiğiniz enerji, endorfin veya mutluluğun yanı sıra öğrenme ve hafızanızı da geliştiriyor" diyor. "Çikolatada bulunan kafein dozu sizi uyanık ve odaklı tutarken, içerdiği flavonoidler beyin fonksiyonlarınızı iyileştirir. Ayrıca bitter çikolata beyninizi geliştiren ve sizi daha akıllı yapan güzel bir çikolata örneğidir. Yüksek flavanollü kakao yemek kan akışınızı hızlandıracak ve beyninizin zihinsel engellerin etkilerini hafifletebilecek bilişsel işlevlerini geliştirecektir."

5- Zerdeçal

Spor nöroloğu Vernon Williams, "Tarihsel olarak Hint yemeklerinde kullanılan eski bir bitki olan zerdeçal, zencefil ailesinin bir bitki üyesidir. Son yıllarda köri bazlı birçok mutfak yemeğinde pişirme maddesi olarak daha yaygın hale geldi" diyor. Ancak zerdeçal aynı zamanda beyindeki bilişsel işlevi destekleyen molekülleri olumlu yönde etkilediği için de övülüyor."

6- Deniz ürünleri

Kleiner, "Haftada 2 ila 3 kez çeşitli deniz ürünleri yemek, kalp hastalığı riskini azaltmaya ve yetişkinlerde, çocuklarda ve gelişmekte olan bebeklerde (anne adayları için) beyin sağlığını artırmaya yardımcı olabilir" diyor. "Deniz ürünleri, stres hormonları kortizol ve adrenalinin kontrol altına alınmasına yardımcı olarak stresin olumsuz etkileriyle mücadele etmeye yardımcı olan omega-3 yağ asitleri DHA ve EPA'nın başlıca besin kaynağıdır. EPA aynı zamanda beyin hücrelerindeki iltihabın (enflamasyonun) azaltılmasına da yardımcı olur.

7- Matcha Yeşil Çay

Jamie Mok, "Matcha yeşil çayı, dikkat, hafıza ve uyanıklık gibi alanlarda gelişmiş bilişsel performans da dahil olmak üzere bir dizi sağlık yararıyla bağlantılı olan biyoaktif bileşikler açısından oldukça konsantredir" diyor. Yeşil yapraklı sebzeler, meyveler, ceviz, kahve ve çay, yağlı balıklar beyin güçlendirici faydaları açısından üzerinde en çok çalışılan yiyeceklerden bazılarıdır!"

8- Nohut

Natalie Rizzo, "Nohut, beyin sağlığına faydalı çok çeşitli besin maddelerine sahiptir" diyor. "Öncelikle, beynin birincil yakıt kaynağı olan karmaşık karbonhidratlardan oluşuyorlar. Ayrıca kan damarlarını gevşeten ve beyne daha fazla kan gönderen magnezyum da içeriyorlar. Beyinde daha fazla kan olması, beynin tam kapasiteyle çalışmasına yardımcı oluyor.

9- C Vitamini zengin gıdalar

Lauren Manaker, "Portakal suyu ve çilek gibi C vitamini açısından zengin gıdalar, sağlıklı C vitamini düzeylerini korumak bilişsel gerileme ve Alzheimer hastalığına karşı koruyucu bir etkiye sahip olabileceğinden beyin sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir" diyor.

10- Yeşil yapraklı sebzeler

Diyetisyen Megan Byrd, "Yapraklı yeşilliklerin bilişsel gerilemeyi yavaşlatmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir çünkü bunlar K vitamini ve folat bakımından çok yüksektir. Bu vitaminlerin Alzheimer Hastalığını önlediği ve bilişsel gerilemeyi yavaşlattığı gösterilmiştir" diyor.