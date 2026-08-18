Varis kendini nasıl belli eder?

Toplumda varis tedavisi denildiğinde hâlâ büyük ameliyatlar ve uzun iyileşme süreçleri akla gelir. Ancak damar cerrahisindeki gelişmeler sayesinde günümüzde birçok varis hastası daha konforlu yöntemlerle tedavi edilebilir.

Bacaklarda belirgin damar görünümü, gün sonunda artan şişlik, ağrı, yanma hissi ve gece krampları yaşayan kişilerde değerlendirilen modern yöntemler, hem tedavi sürecinin hem de iyileşme döneminin daha rahat ilerlemesine katkı sağlayabilir.

Radyofrekans yöntemi, son yıllarda sık tercih edilen uygulamalar arasında yer alır. İşlemin büyük kesi gerektirmemesi, sınırlı anestezi altında uygulanabilmesi ve günlük yaşama dönüş süresinin kısa olması, hastaların tedaviye yaklaşımını da değiştirebilir.

Prof. Dr. Haşmet Bardakçı

Radyofrekans yöntemi nasıl uygulanır?

Radyofrekans tedavisinde diz seviyesinden ince bir giriş yapılarak damar içerisine özel bir kateter yerleştirilir. Problemli toplardamar, radyofrekans enerjisi yardımıyla damar içinden kontrollü biçimde kapatılır. Böylece sağlıksız damar dolaşım dışı bırakılırken kan akışı sağlıklı damarlar üzerinden devam eder.

Bu yöntem neden daha konforlu kabul edilir?

İşlem sırasında büyük cerrahi kesi uygulanmaması, iyileşme sürecinin daha rahat ilerlemesine yardımcı olabilir. Genel anestezi gerektirmemesi ve hastaların işlem sonrasında kısa sürede ayağa kalkabilmesi de yöntemin öne çıkan avantajları arasında yer alır.

Günlük yaşama dönüş süresinin kısa olması, özellikle çalışan hastalar açısından önemli bir kolaylık sağlayabilir.

Hangi şikâyetler varis hastalığını düşündürebilir?

Bacaklarda belirgin damar görünümü, gün sonunda artan şişlik, ağırlık hissi, yanma, kaşıntı, gece krampları ve uzun süre ayakta kalınca artan ağrı, varis hastalığında sık görülen belirtiler arasında bulunur.

Bazı kişilerde ayak bileklerinde ödem ve cilt renginde koyulaşma da ortaya çıkabilir.

Her varis hastası için uygun bir yöntem midir?

Tedavi planlaması kişiye özel yapılır. Damar yapısı, kapakçık yetmezliğinin düzeyi ve hastanın genel sağlık durumu değerlendirilerek uygun yöntem belirlenir. Bu nedenle tedavi öncesinde ayrıntılı damar incelemesi büyük önem taşır.

Varis tedavisini ertelemek hangi sorunlara yol açabilir?

İlerleyen varis problemleri zamanla yalnızca estetik bir görüntü sorunu olmaktan çıkabilir. Dolaşım bozukluğunun artmasıyla birlikte bacaklarda kalıcı şişlik, cilt değişiklikleri ve günlük yaşam konforunu etkileyen yakınmalar gelişebilir.

Bu nedenle özellikle sürekli hâle gelen ağrı ve şişlik şikâyetlerinde uzman değerlendirmesinin ihmal edilmemesi gerekir.