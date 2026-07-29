Vertigoda her baş dönmesi aynı nedene bağlı değildir

Vertigo, kişinin kendisinin ya da çevresinin dönüyormuş gibi hissetmesine yol açabilir. Bu tabloya dengesizlik, mide bulantısı, bulanık görme, yürürken savrulma ve hareket sırasında güvensizlik hissi eşlik edebilir. Ancak her baş dönmesi vertigo olarak değerlendirilmez ve benzer yakınmalar farklı sağlık sorunlarından kaynaklanabilir.

Öncelikle baş dönmesinin kaynağı araştırılmalıdır

Baş dönmesi; iç kulakla ilişkili sorunlar, vestibüler siniri etkileyen durumlar, migren, nörolojik hastalıklar veya bazı sistemik nedenlerle ortaya çıkabilir. Bu nedenle yalnızca yakınmanın şiddetine göre değerlendirme yapmak yeterli değildir.

Baş dönmesinin ne zaman başladığı, ne kadar sürdüğü, hangi baş ve gövde hareketleriyle ortaya çıktığı, işitme değişikliği veya bulantının eşlik edip etmediği ve kişinin günlük yaşamda ne ölçüde zorlandığı birlikte ele alınmalıdır.

Vestibüler rehabilitasyon her baş dönmesinde uygulanmaz

Vestibüler rehabilitasyon, denge sistemiyle ilişkili bazı durumlarda kullanılan egzersiz temelli bir fizyoterapi yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın uygunluğu, ayrıntılı değerlendirme sonucunda belirlenir.

Kişinin göz hareketleri, baş hareketlerine verdiği yanıt, ayakta durma dengesi, yürüme biçimi ve farklı zeminlerdeki kontrolü incelenebilir. Elde edilen bulgular, uygulanacak çalışmaların içeriğinin belirlenmesine yardımcı olur.

Egzersizler farklı amaçlarla planlanabilir

Vestibüler rehabilitasyon kapsamında bakış sabitleme, baş ve göz hareketleri arasındaki koordinasyon, denge ve yürüme kontrolüne yönelik çalışmalar yer alabilir. Bazı uygulamalar ise kişinin baş hareketlerine karşı geliştirdiği hassasiyetin kontrollü biçimde değerlendirilmesine dayanır.

Her egzersizin amacı ve uygulanma biçimi aynı değildir. Çalışmaların seçimi; baş dönmesinin kaynağına, kişinin yakınmalarına, denge kapasitesine ve günlük yaşamda zorlandığı hareketlere göre değişir.

İnternetten bulunan standart egzersizler uygun olmayabilir

Baş dönmesi yaşayan kişiler, internetten ulaştıkları hareketleri değerlendirme yapılmadan uygulayabilir. Ancak aynı egzersiz farklı nedenlere bağlı baş dönmelerinde aynı sonucu vermez. Uygun olmayan veya kontrolsüz hareketler yakınmaların artmasına ya da düşme riskinin oluşmasına yol açabilir.

Bu nedenle egzersizlerin kişinin mevcut durumuna göre belirlenmesi, güvenli sınırlar içinde uygulanması ve ortaya çıkan belirtilerin izlenmesi önem taşır.

Hareketten tamamen kaçınmak dengeyi etkileyebilir

Baş dönmesi yaşayan kişiler, yakınmaların tekrarlayacağı endişesiyle başını çevirmekten, yürümekten veya günlük aktivitelerden uzaklaşabilir. Uzun süreli hareket kısıtlaması kas kuvvetini, denge kontrolünü ve kişinin hareket konusundaki güvenini olumsuz etkileyebilir.

Bununla birlikte her baş dönmesinde daha fazla hareket etmek doğru değildir. Aktivite düzeyinin kişinin bulgularına ve güvenli hareket kapasitesine göre belirlenmesi gerekir.

Düşme riski de değerlendirmeye alınmalıdır

Vertigoya eşlik eden dengesizlik, özellikle ileri yaştaki kişilerde düşme riskini artırabilir. Yürürken destek ihtiyacı, karanlıkta dengenin bozulması, ani dönüşlerde savrulma ve merdiven kullanırken yaşanan güçlükler değerlendirme sırasında göz önünde bulundurulmalıdır.

Günlük yaşamda güvenli hareketin sürdürülebilmesi için ev ortamındaki riskler, kullanılan yardımcı cihazlar ve kişinin hareket alışkanlıkları da incelenebilir.

Düzenli değerlendirme sürecin yönünü belirler

Vestibüler yakınmalar zaman içinde değişiklik gösterebilir. Baş dönmesinin sıklığı, denge kapasitesi, yürüme güvenliği ve günlük yaşam performansı belirli aralıklarla yeniden değerlendirilmelidir.

Vestibüler rehabilitasyonda amaç, tek bir egzersiz listesini herkese uygulamak değil; baş dönmesinin kaynağını, kişinin denge sistemini ve günlük yaşamda karşılaştığı güçlükleri birlikte ele almaktır.