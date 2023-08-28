Vücut kokusundan doğal yollarla kurtulmanın 10 pratik yolu

Yapacağınız çeşitli stratejiler vücut kokusunu azaltmanıza yardımcı olabilir. Peki bu tüyolara geçmeden önce vücut kokusu nereden geliyor?

VÜCUT KOKUSU NEDİR?

Vücudunuzda iki tip ter bezi vardır: Apokrin ve ekrin. Ekrin ter bezleri serinlemenize yardımcı olmak için teri doğrudan cildinize salgılar. Öte yandan apokrin ter bezleri saç köklerinize açılır. Kasık ve koltuk altlarınızdaki kıl kökleriyle ilişkilidirler.

Apokrin ter bezleri ergenliğe kadar uykuda kalır, bu nedenle küçük çocuklarda vücut kokusu yoktur. Bu bezler protein açısından zengin, neredeyse kokusuz ter salgılarlar. Ancak cildinizdeki bakteriler bu proteinleri parçaladığında, bu durum kötü kokulu bir vücuda yol açan koku molekülleri üretir.

Unutmayın, terleme normal bir vücut sürecidir ancak bazı faktörler iyi ya da kötü vücut kokusuna katkıda bulunabilir. Bunlar arasında egzersiz, fazla kilolu olmak, stres, sıcak hava ve genetik yer alıyor.

VÜCUT KOKUSUNU ÖNLEMEK İÇİN İPUÇLARI

1. Günlük duşlar

Bu basit görünebilir, ancak günlük duş hala vücut kokusunu önlemenin en iyi yollarından biridir. Duş almak cildinizdeki teri, bakterileri ve kiri temizler ve kokuya neden olan bakterilerin birikme olasılığını azaltır.

Alerjiniz yoksa antibakteriyel sabun kullanın ve koltuk altları, kasık ve ayaklar gibi terlemeye yatkın bölgelere odaklanın.

2. Terlemeyi önleyiciler ve deodorantlar

Terlemeyi önleyiciler ter üretimini sınırlarken, deodorantlar hoş bir kokuyla vücut kokusunu maskeler. Bunlar BO'ya karşı mücadelenizde önemli araçlardır ancak doğru deodorantı bulmak zor olabilir.

Mağazadan satın aldığınız doğru deodorantı bulamıyorsanız, kendinize özel bir ev yapımı deodorant yapabileceğinizi unutmayın. Bu aynı zamanda kabartma tozuna karşı cilt reaksiyonlarınız varsa veya alüminyum gibi geleneksel terlemeyi önleyici maddelerdeki aktif maddeler konusunda endişeleriniz varsa da kullanışlıdır.

3. Nefes alabilen giysiler bulun

Pamuk, yün, keten gibi doğal elyaflardan yapılan giysiler vücut kokusuna karşı adeta bir nimettir. Bu giysiler nemi emen kumaşlardır, yani vücudunuzdaki nemi emerler. Polyester veya suni ipek gibi sentetik malzemelerden yapılmış dar giysilerden daha iyidirler.

4. Çamaşır yıkama rutininizi güncelleyin

Duştan sonra tişörtü tekrar giymek cazip gelebilir ancak kıyafetlerinizi düzenli olarak değiştirmeniz tavsiye edilir. Tüm kıyafetlerinizi her gün yıkamanıza gerek yok ancak çok terliyorsanız dış çamaşırlarınızı bile düzenli olarak yıkamanız gerekebilir.

Nemi emmek ve terin dış giysilerinize yayılmasını önlemek için bir yelek veya başka bir iç katman giymeyi unutmayın.

Özellikle antrenman kıyafetlerinizi ter ve bakterilerden arındırmak için daima kaliteli deterjanla yıkayın. Ayrıca kumaş yumuşatıcılarından kaçının çünkü bunlar kumaşınızda kokuyu hapseder.

5. Koltuk altı kıllarını kesin

Koltuk altı kıllarınızı tıraş etmek, bakterilerin tutunabileceği yüzey alanını azaltarak vücut kokunuzu azaltmanıza yardımcı olabilir. Bakterilerin çoğalması ve hoş olmayan bir koku yaratması daha zor olacaktır. Ayrıca deodorantlar ve ter önleyiciler temiz traşlı koltuk altlarında daha iyi çalışır.

6. Ayak bakımı

Kokan ayaklar, öz-bilinç ve utanç kaynağı olabilir. Bunu önlemek için mümkün olduğunca nefes alabilen, nemi emen çoraplar veya açık ayakkabılar giyin. Ayrıca ayaklarınızı her gün temizleyip iyice kuruladığınızdan emin olun.

7. Kabartma tozu

Kabartma tozu, birçok ev yapımı deodorant tarifinde önemli bir içeriktir. Alternatif olarak, nemin emilmesine ve vücut kokusunun azaltılmasına yardımcı olması için koltuk altlarınıza tek başına karbonat uygulayabilirsiniz.

8. Kokusuz ürünler

Bazen vücut kokunuz bazı kokularla daha da kötüleşebilir. Kokuların maliyeti konusunda endişeleriniz varsa kokusuz ürünleri tercih edin veya vücut kimyanıza uygun bir koku seçin.

9. Diyet ve sıvı alımı

Soğan, sarımsak, aşırı kırmızı et, baharatlı yiyecekler ve işlenmiş gıdalar gibi yiyecekler vücut kokusunu artırabilir. Aynı şey aşırı alkol ve kafein için de geçerli.

Besin maddeleri ve yağsız proteinler açısından zengin, dengeli, sağlıklı bir beslenmeye yönelin. Bunlara yoğurt, meyveler ve kükürtsüz sebzeler, turşu, otlar, kombucha ve daha fazlası dahildir. Ayrıca bol miktarda su içmek terin sulanmasına yardımcı olarak kötü koku potansiyelini azaltır.

10. Stres yönetimi

Besin açısından zengin bir diyetin yanı sıra stres ve kaygı yönetimi terlemeyi azaltmaya yardımcı olabilir. Stres seviyenizi azaltmak için derin nefes alma, yoga ve meditasyon gibi stres yönetimi tekniklerini günlük rutininize dahil edebilirsiniz.

Bu ürün ciltte tahrişe neden oluyorsa yeşil çay, domates suyu, elma sirkesi, limon suyu, gül suyu gibi alternatiflere geçebilirsiniz. Bu ürünleri terli yerlere uygulamak vücut kokusunu nötralize edebilir.