Kornea gözün en dış kısmında yer alan ışığı odaklama ve gözü koruma görevine sahip saydam yapıya verilen isim. Halk arasında göz nakli olarak bilinen kornea nakli ameliyatı aslında gözün çeşitli hastalıklar sonucu şeffaflığı bozulmuş olan kornea tabakasının sağlıklı verici (donör) korneayla değiştirilmesi olarak tanımlanıyor. Peki Yapay kornea uygulaması nedir? Yapay kornea nakli kimlere yapılabilir? Nelere dikkat edilmeli? Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Prof. Dr. Orkun Müftüoğlu, yapay kornea uygulamasının kimlere uygulanabildiğini ve hangi durumlarda uygulanabildiğini tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

Yapay kornea uygulaması nedir?

Yapay kornea uygulaması özellikle son çare olarak uygulanan, korneanın çıkarılmasını ve özel yapay bir korneanın (Boston K pro) başka bir kornea içine yerleştirilerek değiştirilmesini içeren bir prosedürdür.

Yapay kornea kimler için uygundur?

Çoğunlukla her iki gözü de etkilenmiş yasal kör ama ışık hissi ve retina optik siniri nispeten sağlıklı olan hastalar için geçerlidir çünkü çok ayrıntılı ve büyük bir ameliyat gerektiren bir sistemdir. Birçok ameliyat birden olabilir ve ardından birkaç ameliyat daha yapılması gerekir.

Yapay kornea ayrıca şu durumlarda uygulanabilmektedir:

Birkaç kez kornea nakli uygulanıp red olan hastalarda

Korneada damarlanma veya başka bir nedenle yapılacak olan kornea naklinin çok büyük oranda red gelişecek hastalarda

Oküler kimyasal yanıklarda

Bu uygulama özellikle göz tansiyonu ameliyatı, katarakt ameliyatı, göz kapağı ameliyatı, vitreoretinal cerrahi dediğimiz ameliyatları yapan bir ekibin yapması başarıyı oldukça artırmaktadır.

İşlem sonrası takip önem taşımaktadır.

Yapay kornea işlemi sonrası nelere dikkat etmek gerekiyor?

Bu uygulama sonrasında takibin çok iyi yapılması gerekmektedir. Özel kontakt lenslerin kullanılması gerekebiliyor. Çok hızlı müdahalelerin yapılması gerekiyor ancak bunlara uyulduğu zaman oldukça iyi sonuç verebilen bir yöntemdir.

Göz yanıkları veya ciddi kornea nakilleri sonrası hiç şansı kalmayan birçok hastada 15 yıl ya da 30 yıl sonra da görme kazandırılabilmektedir. Hem dünyada hem de ülkemizde kabul edilmiş bir yöntemdir.

Bu sistemin uygulanacağı kişiler belli zaman süresinde ara ara hastaneye gidip gelmeleri gerekir. Buna uyulduğu zaman da çok iyi sonuç verebilen bir yöntem ve alternatiftir.