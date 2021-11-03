Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak
Sağlık Bakanı Koca, "Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2. doz mRNA aşısının üzerinden 6 aya kadar geçmiş sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar, 60 yaş üstü kişiler hatırlatma dozu yaptırabilecek." açıklamasını yaptı.
Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak. pic.twitter.com/LeSA8jd198— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 3, 2021