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Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak

Sağlık Bakanı Koca, "Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak." dedi.

Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2. doz mRNA aşısının üzerinden 6 aya kadar geçmiş sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar, 60 yaş üstü kişiler hatırlatma dozu yaptırabilecek." açıklamasını yaptı.