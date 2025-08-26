Yaşam kalitenizi artıran ve azaltan 4 etken!

1. Fiziksel Sağlık: Temel Enerji Kaynağınız

Bir insanın iyi hissetmesinin en temel şartı, fiziksel sağlığının yerinde olmasıdır. Bu boyut, sadece hastalıkların olmaması değil, aynı zamanda günlük yaşamı sürdürecek enerjinin varlığıyla da ilgilidir.

Yaşam kalitenizi artıranlar: Enerji dolu ve zinde hissetmek, kronik ağrı veya rahatsızlıkların olmaması, iyi bir uyku düzenine sahip olmak ve günlük işlerinizi rahatça yapabilme yeteneği.

Yaşam kalitenizi düşürenler: Sürekli yorgunluk, uyku sorunları, hareket kısıtlılığı ve vücudunuzun ağrıması.