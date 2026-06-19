Yaz aylarında artan sağlık sorunları: Nelere dikkat edilmeli?

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mert Atak, yaz aylarında artış gösterebilen anal bölge hastalıkları hakkında bilgi verdi. Sıcak hava, terleme, sıvı kaybı ve değişen yaşam alışkanlıkları; hemoroid, anal fissür ve diğer proktolojik hastalıklara ait şikâyetlerin belirginleşmesine neden olabilmektedir.

Sıvı kaybı kabızlığı tetikleyebilir

Yaz aylarında terleme ile birlikte vücut daha fazla sıvı kaybeder. Gün içerisinde yeterli miktarda su tüketilmediğinde dışkı sertleşebilir ve kabızlık ortaya çıkabilir.

Kabızlık ise dışkılama sırasında aşırı ıkınmaya neden olabilir. Bu durum hemoroid ve anal fissür gibi hastalıklara ait şikâyetlerin artmasına zemin hazırlayabilir.

Hemoroid şikâyetleri yazın daha belirgin hale gelebilir

Hemoroid, makat bölgesindeki damar yapılarının genişlemesiyle ortaya çıkan yaygın bir hastalıktır. Kabızlık, uzun süre tuvalette kalmak ve dışkılama sırasında zorlanmak hemoroid belirtilerinin artmasına neden olabilir.

Yaz aylarında sıvı tüketiminin azalması ve beslenme düzeninin değişmesiyle birlikte makattan kanama, kaşıntı, dolgunluk hissi ve ele gelen şişlik gibi şikâyetler daha sık gündeme gelebilir.

Anal fissür riskinde artış görülebilir

Anal fissür, makat kanalında oluşan küçük yırtıklar olarak tanımlanır. Sert dışkılama ve dışkılama sırasında zorlanma, çatlak oluşumunda önemli rol oynar.

Yaz döneminde gelişen kabızlık nedeniyle bazı kişilerde dışkılama sırasında ağrı, yanma ve kanama gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Daha önce anal fissür tanısı almış kişilerde ise mevcut şikâyetler belirginleşebilir.

Uzun süre oturmak da etkili olabilir

Yaz tatillerinde uzun araba yolculukları, uçak seyahatleri veya hareketsiz geçirilen sürelerin artması bağırsak düzenini etkileyebilir. Günlük hareket miktarının azalması kabızlık gelişimine katkıda bulunabilir.

Bunun yanı sıra uzun süre oturmak, bazı kişilerde anal bölgedeki dolaşımın etkilenmesine ve mevcut proktolojik şikâyetlerin daha fazla hissedilmesine neden olabilir.

Anal bölge hijyenine dikkat edilmeli

Sıcak hava ve terleme nedeniyle anal bölgenin uzun süre nemli kalması bazı kişilerde tahriş, kaşıntı ve cilt problemlerine yol açabilir. Özellikle deniz veya havuz sonrası bölgenin temiz ve kuru tutulması önem taşır.

Anal bölgede ortaya çıkan her kaşıntı ya da rahatsızlık hissi hemoroid anlamına gelmez. Bu nedenle uzun süren şikâyetlerin değerlendirilmesi gerekir.

Yaz aylarında nelere dikkat edilmeli?

Yeterli su tüketmek, liften zengin beslenmek, düzenli fiziksel aktiviteyi sürdürmek ve tuvalet ihtiyacını ertelememek bağırsak sağlığının korunmasına yardımcı olabilir. Bu alışkanlıklar hem kabızlık riskinin azaltılmasına hem de anal bölge hastalıklarına ait şikâyetlerin kontrol altında tutulmasına katkı sağlayabilir.

Makattan kanama, ağrı, dışkılama güçlüğü, kaşıntı veya ele gelen şişlik gibi belirtiler bulunuyorsa genel cerrahi değerlendirmesi planlanabilir. Muayene sonrasında kişinin şikâyetlerine göre uygun yaklaşım belirlenir.