Yazın zencefil tüketmenin 3 faydası

Geleneksel Çin tıbbında “Kışın turp, yazın zencefil yiyin” diye bir söz vardır. Gerçekten de sağlığın korunması ve hastalıkların önlenmesi açısından yaz aylarında zencefil yemenin birçok faydası vardır.

İYİ ZENCEFİL NASIL SEÇİLİR?

Zencefili seçerken iyice koklamak, kabuğuna bakmak ve tadına bakmak çok önemlidir.

Zencefili dikkatlice koklayın; keskin veya başka bir tuhaf koku varsa, satın almayın.

Normal zencefilin kabuğu kuru ve sarıdır. Sülfür ile tütsülenmiş zencefilin kabuğu “sulu” ve açık sarıdır. Normal zencefilin kabuğu kuru ve sarı, kükürt ile içilen zencefil ise "sulu" ve soluk sarı bir kabuğa sahip olmalıdır.

Ellerinizle küçük bir parça zencefil alın ve tadın. Baharatlı tadın güçlü olmaması veya tuhaf olması uygun değildir.

ZENCEFİLİ SEÇERKEN VE HAZIRLARKEN DİKKATLİ OLUN

Çürük zencefil, karaciğer hücresi dejenerasyonuna ve nekrozuna neden olabilen ve karaciğer kanseri ile yemek borusu kanserine neden olabilen oldukça toksik bir madde üretecektir.

Bazı insanlar zencefil yediklerinde zencefili soymayı severler. Bu da zencefilin genel etkisine tam anlamıyla etki edemez. Ancak taze zencefil yıkandıktan sonra rendelenip dilimlere bölünebilir.

YAZIN ZENCEFİL YEMENİN 3 FAYDASI

1. İştah arttırır



Yaz aylarında hava şartlarından dolayı iştah bazen azalabilir. Zencefildeki bazı maddeler, dilin tat sinirini ve mide mukozasındaki reseptörleri uyarabilir ve gastrointestinal sistem tıkanıklığını ve sinir refleksi yoluyla mide suyunun salgılanmasını teşvik edebilir, dalağı iştahlandırabilir ve canlandırabilir, sindirimi teşvik edebilir ve iştahı artırabilir.

2. Detoksifikasyon

Yaz aylarında insanlar soğuk içecekler ve soğuk yemekler yemeyi severler. Ancak bu gıdalar mikroplar tarafından kolayca seçilir. İnsanlar dikkatsizce yerse mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi belirtiler ortaya çıkar. Zencefildeki uçucu yağlar spesifik bakteri yok edici ve detoksifiye edici etkilere sahiptir.

3. Soğuk algınlığını giderme

Yaz aylarında insanlar donmuş veya buzlu yiyecekleri tercih eder. Zamanla dalak ve mide noksanlığa ve soğuk algınlığına eğilimli hale gelir. Bu da karın ağrısı, ishal gibi belirtilere neden olur. Zencefilin mideyi ısıtma, soğuk algınlığını giderme, ağrıyı hafifletme ve yukarıdaki semptomlardan kaçınmaya yardımcı etkileri vardır.

Aynı zamanda, zencefilin uçucu yağı kan dolaşımını hızlandırabilir. Diyete biraz zencefil eklemek zihni tazeleyebilir, mide-bağırsak enfeksiyonlarını ve soğuk algınlığını önleyebilir.

ZENCEFİL YEMEKTEN NE ZAMAN KAÇINILMALI?

Daha fazla zencefil yemek daha iyi bir etki anlamına gelmez. Bunun yerine, yemek pişirirken veya çorba yaparken birkaç dilim zencefil ekleyin. Karbonkül, pnömoni, akciğer apsesi, tüberküloz, mide ülseri, kolesistit, diyabet ve hemoroitten muzdarip olan herkes zencefilden kaçınmalıdır. Taze zencefil suyu almak, soğuk algınlığının neden olduğu kusmayı tedavi edebilir, ancak diğer viral durumlar için ideal değildir.

Özetle;

Sonuç olarak, yaz aylarında zencefil yemek sağlık açısından pek çok fayda sağlayabilir ancak potansiyel risklerinin farkında olmak esastır. Bu nedenle zencefili seçerken iyice koklamak, kabuğuna bakmak ve tadına bakmak gerekir.