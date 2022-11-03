Yeşil çay ve yaban mersini tüketerek Alzheimer'a karşı savaşabilirsiniz

Araştırmalar, yeşil çayın demansı önleyebileceğini öne sürüyor. Bir laboratuvar çalışmasında, kateşin adı verilen bitkisel içecekte bulunan kimyasalların, Alzheimer'ı önleyebileceği öne sürülüyor. Yaban mersini, üzüm gibi meyvelerde bulunan bileşik resveratrol de insan beyin hücreleri üzerinde benzer bir etkiye sahip. Kateşinler ve resveratrol, plak temizleme yeteneğini artıran anti-inflamatuar özellikler barındırıyor.

"KATEŞİN VE RESVERATROL ETKİLİ BİLEŞENLER ARASINDA"

Alzheimer hastalığına yakalanmış bir beyinde, doğal olarak oluşan belirli proteinlerin anormal seviyeleri, nöronlar arasında biriken ve hücre fonksiyonunu bozan plaklar oluşturmak üzere bir araya toplanır. Ancak kateşinler ve resveratrol, bu sinir hücrelerinde plak oluşumunu azaltmada etkili olduğunu kanıtladı. Zerdeçaldan kurkumin ve sitikolin adı verilen bir bileşik de dahil olmak üzere test edilen diğer bileşiklerden bazıları da plakların oluşmasını engelledi.

"DEMANS OLUŞUMUNDA GERİLEMELER GÖRÜLDÜ"

Tufts Mühendislik Okulunda araştırma görevlisi ve çalışmanın lideri olan Dr. Dana Cairns şunları söyledi: "Bunlardan bazıları oldukça güçlü bir bileşen olduğu için şanslıyız. Sözü geçen bu bileşikler kullanıldığında, demans oluşumunda gerilemeler görüldü."

Yeşil çay ve yaban mersini, hücreye zarar veren serbest radikalleri azaltabilen ve beyindeki iltihabı yatıştırabilen ve beyin kan akışını artırabilen flavonoidler açısından zengindir. Tufts araştırmacılarının bulguları, incelenen 21 bileşiğin nöroprotektif özelliklerinin demansın ilerlemesini engellemeye yardımcı olacağını kesin olarak söylemiyor.

Kan-beyin bariyerinin amacı, beyin enfeksiyonlarına neden olabilecek dolaşımdaki toksinlere veya patojenlere karşı koruma sağlamaktır. Dr Cairns'e göre, "Kan dolaşımına ve kan-beyin bariyerine daha iyi nüfuz etmek için bu bileşiklerin uyarlanabilirliği hakkında daha fazla çalışma yapılması gerekiyor. Ancak ekibinin bulguları önemli çünkü şu anda Alzheimer hastalığının tedavisi yok ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatan tedaviler sınırlı." dedi.