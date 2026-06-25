Yumurta diyeti (egg fast) hızlı kilo verdiriyor mu, ne kadar kalıcı?

Eff fast nedir?

Egg fast, kısa süreli ve oldukça kısıtlı bir beslenme modelidir. Gün içinde ağırlıklı olarak yumurta tüketilir, buna belirli miktarda yağ eklenir ve karbonhidrat alımı neredeyse tamamen çıkarılır. Genellikle 3 ila 5 gün uygulanır. Pratik gibi görünse de bu model, vücudun ihtiyaç duyduğu besin çeşitliliğini karşılamaktan uzaktır.

Yumurta diyeti neden hızlı kilo verdiriyor gibi görünür?

Bu tür diyetlerde tartıda görülen hızlı düşüşün temel nedeni yağ kaybı değildir. Karbonhidrat alımı azaldığında vücut glikojen depolarını kullanır ve buna bağlı olarak su kaybı yaşanır. Aynı zamanda kalori alımı da ciddi şekilde düşer. Bu iki etki birleştiğinde hızlı bir kilo kaybı ortaya çıkar.