2026'nın trendi olacak 7 kadın sneaker modeli
Sneaker'lar, artık sadece spor salonu ayakkabısı değil, modern kadın gardırobunun temel taşı ve stilin en güçlü ifadesi haline geldi. 2026 yılı ise, rahatlığı, yüksek teknolojiyi ve cesur tasarımları bir araya getiren yepyeni trendlerle geliyor...
1 / 8
İşte konfor ve stil dengesini zirveye taşıyacak, 2026'nın sokak modasına yön verecek 7 kadın sneaker modeli ve trendi...
2 / 8
Nike | SKU: IH7344-142-35.5
LD-1000 Kadın Sneaker
6.399 TL
3 / 8
PUMA | SKU: 39884619-36
Speedcat OG Kadın Sneaker
6.999 TL
4 / 8
Rag&Bone Slim Retro Kadın Deri Sneaker
14.750 TL