2026'nın trendi olacak 7 kadın sneaker modeli

Sneaker'lar, artık sadece spor salonu ayakkabısı değil, modern kadın gardırobunun temel taşı ve stilin en güçlü ifadesi haline geldi. 2026 yılı ise, rahatlığı, yüksek teknolojiyi ve cesur tasarımları bir araya getiren yepyeni trendlerle geliyor...

Aybüke Sengir

İşte konfor ve stil dengesini zirveye taşıyacak, 2026'nın sokak modasına yön verecek 7 kadın sneaker modeli ve trendi...

Nike  |  SKU: IH7344-142-35.5
LD-1000 Kadın Sneaker
6.399 TL

PUMA  |  SKU: 39884619-36
Speedcat OG Kadın Sneaker
6.999 TL

Rag&Bone Slim Retro Kadın Deri Sneaker

14.750 TL