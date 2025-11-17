Acun Ilıcalı, Survivor'a katılacak yeni yarışmacıyı açıkladı

Survivor 2026 heyecanı başlamadan sosyal medyada gündem olmaya başladı. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, yarışmanın yeni sezon kadrosuna katılan ünlü ismi duyurdu.

"MERYEM BOZ DAHİL OLDU"

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milli voleybolcumuz Meryem Boz Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Efsane sporcumuza gönülden başarılar diliyorum.. “ ifadelerini kullandı ve ”Mavi Şimşek” lakabıyla bilinen milli voleybolcu Meryem Boz'un kadroya katıldığını açıkladı.

MERYEM BOZ KİMDİR?

3 Şubat 1988, Eskişehir doğumlu Meryem Boz, Sultanlar Ligi profesyonel takımlarından Sarıyer Belediyespor'da pasör çaprazı olarak oynuyor.

1.90 boyundaki milli voleybolcu Filenin Sultanları ile Milletler Ligi ve Avrupa kupalarında pek çok ikincilik ve üçüncülük elde etti.

Eskişehir DSİ Bentspor bünyesinde yetişen Meryem Boz; İlbank, Atom Trefl Sopot, Fenerbahçe, Halkbank, 3BB Nakornnont, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Seramiksan, Galatasaray, Aydın Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank ve Bahçelievler Belediyespor'da oynadı.

SURVİVOR' KATILACAK İSİMLER

Bayhan

Keremcem

Dilan Çıtak Tatlıses

Mert Nobre

Serhan Onat

Meryem Boz