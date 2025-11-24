Aydınlı Nefise Delikurt Avrupa ikincisi oldu

Yunanistan’da Avrupa Muaythai Şampiyonası düzenlendi. Şampiyona boyunca rakiplerine karşı güçlü bir mücadele ortaya koyan Nefise Delikurt, hem teknik becerisi hem de disiplinli performansıyla dikkat çekti.

ULUSLARARASI DERECE

Finalde gösterdiği kararlı duruş sayesinde Türkiye’yi gururla temsil eden başarılı sporcu, kariyerine önemli bir uluslararası derece daha eklemiş oldu.

"BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUZ"

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaptığı açıklamada milli sporcuyu tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: "Sporcumuz Nefise Delikurt’u turnuva boyunca gösterdiği istikrar, azim ve elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyoruz."