Cengiz Ünder sevgilisine Yerebatan Sarnıcı'nda evlilik teklifi etti
Milli futbolcu Cengiz Ünder, hayatının en anlamlı golünü attı... Ünder, sevgilisi Bilge Yenigül'e İstanbul'un tarihi ve mistik mekanı Yerebatan Sarnıcı'nın atmosferinde, romantik bir evlilik teklifiyle sürpriz yaptı.
Beşiktaş’ın Fenerbahçe’den kiraladığı yıldız futbolcu Cengiz Ünder, iki yıldır birlikte olduğu oyuncu ve sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül ile ilişkisini bir adım ileriye taşıdı.
Ünder, yerebatan sarnıcında düzenlenen özel organizasyon eşliğinde, sevgilisi Bilge Yenigül’e romantik bir evlilik teklifinde bulundu.
Bilge Yenigül, sosyal medya hesabından bu özel anları ilk kez takipçileriyle paylaştı.
Yenigül paylaşımına, “Bazı anlar kelimelere ihtiyaç duymaz, sadece sonsuz olurlar” notunu ekledi.