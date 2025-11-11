Cengiz Ünder sevgilisine Yerebatan Sarnıcı'nda evlilik teklifi etti

Milli futbolcu Cengiz Ünder, hayatının en anlamlı golünü attı... Ünder, sevgilisi Bilge Yenigül'e İstanbul'un tarihi ve mistik mekanı Yerebatan Sarnıcı'nın atmosferinde, romantik bir evlilik teklifiyle sürpriz yaptı.

1 / 4
Cengiz Ünder sevgilisine Yerebatan Sarnıcı'nda evlilik teklifi etti - Resim : 1

Beşiktaş’ın Fenerbahçe’den kiraladığı yıldız futbolcu Cengiz Ünder, iki yıldır birlikte olduğu oyuncu ve sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül ile ilişkisini bir adım ileriye taşıdı.

2 / 4
Cengiz Ünder sevgilisine Yerebatan Sarnıcı'nda evlilik teklifi etti - Resim : 2

Ünder, yerebatan sarnıcında düzenlenen özel organizasyon eşliğinde, sevgilisi Bilge Yenigül’e romantik bir evlilik teklifinde bulundu.

3 / 4
Cengiz Ünder sevgilisine Yerebatan Sarnıcı'nda evlilik teklifi etti - Resim : 3

Bilge Yenigül, sosyal medya hesabından bu özel anları ilk kez takipçileriyle paylaştı.

4 / 4
Cengiz Ünder sevgilisine Yerebatan Sarnıcı'nda evlilik teklifi etti - Resim : 4

Yenigül paylaşımına, “Bazı anlar kelimelere ihtiyaç duymaz, sadece sonsuz olurlar” notunu ekledi.