Formula 1 Brezilya hangi kanalda, saat kaçta?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonundaki 21. ayağı olan Sao Paulo Grand Prix'si, 7-9 Kasım tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Yarışlar, 4.309 km uzunluğundaki Autódromo José Carlos Pace (Interlagos) pistinde yapılıyor. Bir önceki yarış olan Meksika Grand Prix'sini Lando Norris kazanmış, onu sırasıyla Charles Leclerc ve Max Verstappen takip ederek Brezilya öncesinde formda olduklarını göstermişlerdi. Büyük yarış ise 9 Kasım Pazar günü.

Formula 1 Brezilya saat kaçta?

9 Kasım Pazar

Büyük Yarış (Grand Prix): 20.00

Formula 1 yarışı hangi kanalda?

9 Kasım Pazar

Yarış: 20:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

Sao Paulo GP Sıralama Turları Sonuçları (8 Kasım Cumartesi - TSİ 21:00)

Pazar günkü ana yarışa başlama pozisyonlarını belirleyen sıralama turlarında pole pozisyonu yine Lando Norris'in oldu. Sezonun şampiyonluk adayı Max Verstappen'in ise Q1'de elenmesi büyük bir sürpriz yarattı.

Sıra Pilot Takım

1. Lando Norris McLaren

2. Andrea Kimi Antonelli Mercedes

3. Charles Leclerc Ferrari