Kayseri Cimnastik'ten önemli galibiyet

Kadınlar 2. Lig 15. Grup 7. hafta mücadelesinde Gevher Nesibe SporSalonu’nda Merinosspor ile karşılaşan Kayseri Cimnastik Kulübü, rakibini rahat bir şekilde mağlup etti.

3. SIRAYA YÜKSELDİ

Maçın setlerini 25-21, 25-20 ve 25-22 kazanan Kayseri ekibi puanını 15 yaparak 3. sıraya yükseldi. Mücadele boyunca oyunun her anına hâkim olan Kayseri Cimnastik Kulübü, hem savunmada hem de hücumda üstün bir performans sergileyerek salondan alkışlarla ayrıldı.

Kayseri ekibi ligin 8. haftasında 9 Kasım Pazar günü Kahramanmaraş Elbistan Fedaspor’a konuk olacak.