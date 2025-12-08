Kışlık su geçirmez spor ayakkabı modelleri

Kışın dondurucu soğuğu ve yağışlı havası, şık görünmek ile rahat etmek arasındaki en büyük ikilemdir. Neyse ki, teknoloji ve moda bu ikilemi çözdü: Su geçirmez kışlık spor ayakkabılar. Artık ıslak zeminlerde, karda ya da yağmurda, botların hantallığına katlanmak zorunda kalmadan hem kuru hem de stil sahibi olabilirsiniz.

Aybüke Sengir

2025/2026 kış sezonu için spor ayakkabı değişikliği zamanı geldi. işte bu kış gardırobunuzun kurtarıcısı olacak su geçirmez spor ayakkabı modelleri...

Salomon XT-6 Gore-Tex Krem Kadın Sneaker

15.250 TL

Helly Hansen W Azurite Anakin Leather Kadın Ayakkabı

4.117,50 TL

Camper Tossu Beyaz İç Çoraplı Açık Yeşil Unisex Spor Ayakkabı

7.499,40 TL