Kışlık su geçirmez spor ayakkabı modelleri
Kışın dondurucu soğuğu ve yağışlı havası, şık görünmek ile rahat etmek arasındaki en büyük ikilemdir. Neyse ki, teknoloji ve moda bu ikilemi çözdü: Su geçirmez kışlık spor ayakkabılar. Artık ıslak zeminlerde, karda ya da yağmurda, botların hantallığına katlanmak zorunda kalmadan hem kuru hem de stil sahibi olabilirsiniz.
2025/2026 kış sezonu için spor ayakkabı değişikliği zamanı geldi. işte bu kış gardırobunuzun kurtarıcısı olacak su geçirmez spor ayakkabı modelleri...
Salomon XT-6 Gore-Tex Krem Kadın Sneaker
15.250 TL
Helly Hansen W Azurite Anakin Leather Kadın Ayakkabı
4.117,50 TL
Camper Tossu Beyaz İç Çoraplı Açık Yeşil Unisex Spor Ayakkabı
7.499,40 TL